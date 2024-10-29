РФ заработала 77 млрд на топливе: кто оплатил годы войны с Украиной (инфографика)

По словам аналитиков, Китай купил больше всего российского ископаемого топлива за время полномасштабной войны. На втором месте — Индия, на третьем — Турция.

Related video

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на экспорте топлива заработала 77 млрд евро. Об этом сообщает UA War Infographics.

Отмечается, что Китай купил больше всего российского ископаемого топлива за время полномасштабной войны. На втором месте — Индия, на третьем — Турция. Четвертую позицию с большим отрывом занимает страна ЕС Германия.

"Впрочем, если считать весь ЕС вместе, то он занял бы второе место с долей 26,5% всего российского энергетического экспорта", — сказано в сообщении.

Сколько заработала РФ на топливе Фото: UA War Infographics

Ранее Фокус писал, что в РФ продаются все мировые бренды от Burberry до Rolls-Royce. После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, против России ввели санкции США и Европа, а мировые люксовые бренды ушли с рынка. Но, как оказалось, не до конца.

Также СМИ сообщали, что в РФ попадает оборудование из Германии для производства боеприпасов. По данным SWR, немецкую продукцию активно используют компании, которые снабжают российскую армию двигателями и деталями для самолетов. Среди них — "Парсек", "Камаз", NIR и "Промышленные решения".