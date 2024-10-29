Победу заменило "выживание": в США не уверены, что смогут помогать Украине, — СМИ

Источник, причастный к военной помощи, сообщил, что Вашингтону больше нечего дать без серьезных рисков. Отмечается, что РФ надеется нанести ВСУ такой ущерб, чтобы остановить ее войска стало невозможным.

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В Пентагоне, на Западе и в Силах обороны все больше обеспокоены способностью Украины сдерживать наступление России в течение следующих полгода. Об этом говорится в материале The Economist, опубликованном 29 октября.

Украинские войска сумели удержать Покровск, но на других участках ВС РФ "прорезают себе путь через оборону". Оккупационные силы имели успехи под Купянском и после шести месяцев попыток продвинулись в Часовом Яру. В Угледаре враг занял высоту, а на Курахово наступает с двух направлений. Примерно половина территорий, которые взяли под контроль ВСУ в Курской области, освобождена Россией.

Карта боевых действий в Украине Фото: The Economist

"Проблема заключается не столько в потере территории, которая является ограниченной и обошлась России огромной ценой — 600 000 погибших и раненых с начала войны, по оценкам США, и 57 000 погибших только в этом году до октября, по данным украинской разведки — как в постоянном уменьшении численности и качества украинских сил. Украинские подразделения недостаточны и перенапряжены, истощены большими потерями", — отметили в издании.

Несмотря на усиление мобилизации, молодые украинцы неохотно идут в ВСУ добровольцами на условия бессрочной службы. Западные партнеры призывают Киев снизить мобилизационный возраст, но этому мешают политическая чувствительность и опасения относительно демографического кризиса.

Старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил Великобритании Джек Уотлинг предположил, что причинами "упадка" является нехватка средств ПВО, ограниченные запасы снарядов и нехватка бронетехники. Чем меньше брони и огневой мощи имеет армия, тем больше ей приходится полагаться на пехоту.

Однако в России тоже не обходятся без серьезных проблем. Страна-агрессор тратит треть бюджета на войско, уничтожая гражданскую экономику. В европейской разведке предсказывают, что последствия инфляции в виде "экономической боли" уже в следующем году почувствуют обычные семьи.

На фронте Кремль до сих пор полагается на тактику, которая ведет к потерям. Решение привлечь бойцов КНДР свидетельствует о перегруженности, а командование уже оказывает "сильное давление" на Москву по усилению мобилизации.

В то же время неназванный источник, знакомый с потоком военной помощи Украине от США, признался, что не знает, способен ли Вашингтон дать достаточно.

"Нам больше нечего дать им, не рискуя серьезно в других местах", — подчеркнул собеседник.

Представитель НАТО рассказал, что в ВС РФ набирают примерно 30 тысяч человек в месяц. Этого достаточно, чтобы покрывать потери последних месяцев. Россия не может воевать вечно, но в США, Европе и Украине волнуются о "переломной точке".

"Москва, похоже, делает ставку на то, что она сможет достичь своих целей на Донбассе в следующем году и навязать украинской армии уровень потерь и материальной деградации настолько высок, что она больше не сможет препятствовать дальнейшему продвижению", — отметил Уотлинг.

В СМИ добавили, что в своих заявлениях американские чиновники уже не так уверенно высказываются о победе Украины. Неназванное лицо, причастное к планированию в Пентагоне, рассказала, что американцы теперь все больше думают "о том, как Украине выжить".

"Следующие несколько месяцев — это возможность для нас еще раз подтвердить, что Украина может оставаться на поле боя в течение следующих нескольких лет", — подчеркнул представитель Госдепа по вопросам Европы Джим О'Брайен.

Напомним, боец Сил обороны "Мучной" сообщил о продвижении ВС РФ на Покровском направлении. С его слов, противник начал "сильно душить подавляющим количеством".

Президент Владимир Зеленский высказался о "кулуарных дискуссиях и частных договоренностях" некоторых политиков о прекращении огня в Украине.