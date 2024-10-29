Перемогу замінило "виживання": у США не впевнені, що зможуть допомагати Україні, — ЗМІ

Джерело, причетне до військової допомоги, повідомило, що Вашингтону більше нічого дати без серйозних ризиків. Зазначається, що РФ сподівається завдати ЗСУ такої шкоди, щоб зупинити її війська стало неможливим.

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У Пентагоні, на Заході та у Силах оборони дедалі більше стурбовані здатністю України стримувати наступ Росії протягом наступних пів року. Про це йдеться у матеріалі The Economist, опублікованому 29 жовтня.

Українські війська зуміли утримати Покровськ, але на інших ділянках ЗС РФ "прорізають собі шлях через оборону". Окупаційні сили мали успіхи під Куп’янськом та після шести місяців спроб просунулись у Часовому Ярі. У Вугледарі ворог зайняв висоту, а на Курахове наступає з двох напрямків. Приблизно половина територій, які взяли під контроль ЗСУ у Курській область, була звільнена Росією.

Карта бойових дій в Україні Фото: The Economist

"Проблема полягає не стільки у втраті території, яка є обмеженою та обійшлася Росії величезною ціною — 600 000 загиблих і поранених з початку війни, за оцінками США, і 57 000 загиблих лише цього року до жовтня, за даними української розвідки — як постійному зменшенні чисельності та якості українських сил. Українські підрозділи недостатні та перенапружені, виснажені великими втратами", — зауважили у виданні.

Попри посилення мобілізації молоді українці неохоче йдуть у ЗСУ добровольцями на умови безстрокової служби. Західні партнери закликають Київ знизити мобілізаційний вік, але цьому заважають політична чутливість та побоювання щодо демографічної кризи.

Старший науковий співробітник з питань наземної війни в Королівському інституті об'єднаних збройних сил Великої Британії Джек Вотлінг припустив, що причинами "занепаду" є нестача засобів ППО, обмежені запаси снарядів та брак бронетехніки. Чим менше броні й вогневої потужності має армія, тим більше їй доводиться покладатись на піхоту.

Однак у Росії теж не обходяться без серйозних проблем. Країна-агресорка витрачає третину бюджету на військо, знищуючи цивільну економіку. В європейській розвідці передбачають, що наслідки інфляцію у вигляді "економічного болю" вже наступного року відчують звичайні сім’ї.

На фронті Кремль досі покладається на тактику, яка веде до втрат. Рішення залучити бійців КНДР свідчить про перевантаженість, а командування вже чинить "сильний тиск" на Москву щодо посилення мобілізації.

Водночас неназване джерело, знайоме з потоком військової допомоги Україні від США, зізналось, що не знає, чи здатен Вашингтон дати достатньо.

"Нам більше нічого дати їм, не ризикуючи серйозно в інших місцях", — підкреслив співрозмовник.

Представник НАТО розповів, що у ЗС РФ набирають приблизно 30 тисяч осіб на місяць. Цього досить, щоб покривати втрати останніх місяців. Росія не може воювати вічно, але в США, Європі та Україні хвилюються щодо "переломної точки".

"Москва, схоже, робить ставку на те, що вона зможе досягти своїх цілей на Донбасі наступного року і нав’язати українській армії рівень втрат і матеріальної деградації настільки високий, що вона більше не зможе перешкоджати подальшому просуванню", — зазначив Вотлінг.

У ЗМІ додали, що у своїх заявах американські високопосадовці вже не так впевнено висловлюються про перемогу України. Неназвана особа, причетна до планування в Пентагоні, розповіла, що американці тепер все більше думають "про те, як Україні вижити".

"Наступні кілька місяців — це можливість для нас ще раз підтвердити, що Україна може залишатися на полі бою протягом наступних кількох років", — підкреслив представник Держдепу з питань Європи Джим О'Браєн.

Нагадаємо, боєць Сил оборони "Мучной" повідомив про просування ЗС РФ на Покровському напрямку. З його слів, противник почав "сильно душити переважною кількістю".

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