РФ заробила 77 млрд на паливі: хто оплатив роки війни з Україною (інфографіка)

За словами аналітиків, Китай купив найбільше російського викопного палива за час повномасштабної війни. На другому місці — Індія, на третьому — Туреччина.

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на експорті палива заробила 77 млрд євро. Про це повідомляє UA War Infographics.

Зазначається, що Китай купив найбільше російського викопного палива за час повномасштабної війни. На другому місці — Індія, на третьому — Туреччина. Четверту позицію з великим відривом посідає країна ЄС Німеччина.

"Утім, якщо рахувати весь ЄС разом, то він посів би друге місце з часткою 26,5% усього російського енергетичного експорту", — сказано в повідомленні.

Скільки заробила РФ на паливі Фото: UA War Infographics

Раніше Фокус писав, що в РФ продаються всі світові бренди від Burberry до Rolls-Royce. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, проти Росії ввели санкції США і Європа, а світові люксові бренди пішли з ринку. Але, як виявилося, не до кінця.

Також ЗМІ повідомляли, що в РФ потрапляє обладнання з Німеччини для виробництва боєприпасів. За даними SWR, німецьку продукцію активно використовують компанії, які постачають російську армію двигунами і деталями для літаків. Серед них — "Парсек", "Камаз", NIR і "Промислові рішення".