Бойкот не працює: у РФ продаються всі світові бренди від Burberry до Rolls-Royce

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну проти Росії запровадили санкції США й Європа, а світові люксові бренди пішли з ринку. Але, як виявилося, не до кінця.

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Поліна Пушкарьова, блогерка з Нью-Йорка, під час візиту до Москви стала модним детективом, виявивши, що модні бутики працюють, а дорогі бренди, які 2022 року йшли з Росії після вторгнення в Україну, все ще представлені. Постачання розкоші тепер ідуть різними шляхами, але тим не менш, російські модники і любителі люксу можуть купити звичні товари, не виїжджаючи з країни. Журналісти Daily Mail провели розслідування.

Поліна прогулялася Петрівкою в Москві, де розташовані не тільки ГУ МВС Росії, а й модні бутики. За елегантними фасадами цієї історичної вулиці XIV століття ховаються одні з найшикарніших ресторанів російської столиці, наймодніші нічні клуби і найдорожчі магазини та бутики.

Одним із них є представництво італійського люксового модного бренду Brunello Cucinelli. Як і багато великих західних торговельних точок, він має бути закритий у межах санкцій, запроваджених проти Росії після вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Але Поліна з'ясувала, що бутик Brunello Cucinelli в Москві відкритий і закритий одночасно. "Це Brunello Cucinelli", — каже вона у відео, стоячи біля входу в бутик із табличкою "Закрито" на вхідних дверях.

"На перший погляд він здається закритим, але коли ви підходите ближче, він повністю освітлений. Там повністю виставлені всі речі, всі аксесуари, і на всіх манекенах речі з нової колекції. Давайте скористаємося простою логікою. Навіщо брендам платити дуже дорогу оренду в центрі Москви протягом двох років, якщо вони виїжджають з країни?" — каже дівчина. Вона оглянула магазин і виявилося, що покупниця якраз приміряла нові речі. Поліна припустила, що бутик торгує "з-під поли".

Представниця Brunello Cucinelli заявила: "Ми повністю дотримуємося всіх наявних правил", додавши, що місцеві співробітники "тільки надають послуги з обслуговування клієнтів і консультують щодо стилю наших постійних клієнтів".

Магазин, на який натрапила Пушкарьова, — лише один із багатьох західних брендів, які, судячи з усього, продовжують торгувати в Росії попри міжнародний бойкот. Звісно, на Петрівці і в блискучих торгових центрах міста немає зовнішніх ознак бойкоту. Зовсім навпаки: багато продуктів, вироблених брендами, які офіційно долучилися до виходу 2022 року, тепер, схоже, знаходять свій шлях назад на те, що залишається, зрештою, прибутковим закордонним ринком.

Продукція Apple все ще продається в Росії

"Ми поставляємо iPhone і продовжуватимемо поставляти їх", — повідомив продавець московського магазину журналістам Mail минулого місяця.

Новий iPhone 16 виставлено на видному місці в колишньому офіційному "ресейлері" Apple, магазині re:Store недалеко від Кремля. І продавець заявив, що "не знає, як саме імпортуються товари", але настійно рекомендував журналісту, який прийшов під виглядом покупця, оформити замовлення зараз (у вересні), щоб отримати свій айфон на початку жовтня.

Звісно, ціна у дві тисячі доларів значно вища, ніж у США чи Великій Британії, але це не зупинить багатого росіянина, який відчайдушно бажає роздобути новітній смартфон.

Зі свого боку Apple заявляє, що "призупинила всі продажі своєї продукції в Росії", однак джерело в компанії визнало, що вони мало що можуть зробити, якщо приватний покупець імпортує їхні пристрої до країни.

І, схоже, саме це і відбувається в re:Store, колишньому офіційному "ресейлері" Apple. Продукцію американського бренду купують у країнах, яких не торкнулися санкції, а потім ввозять у Росію. Ця система стала настільки складною, що коли в лютому на ринку США з'явилася революційна 3D-камера Vision Pro від Apple, протягом декількох днів вона стала доступна в Москві.

Hugo Boss йшов, але повернувся

Hugo Boss — ще один західний ритейлер, який невдовзі після вторгнення спішно покинув Росію, але тепер, схоже, повернувся. Німецький бренд люксового одягу закрив свої магазини, припинив рекламу і призупинив онлайн-продажі на російському ринку.

Фото: Соцмережi

Однак тепер у величезному торговому центрі "Європейський" біля Київського вокзалу в Москві відкрилося два магазини, а ще кілька, як кажуть, перебувають у розробці. Вони пропонують справжні імпортні товари, але поки що без брендового асортименту костюмів.

Попри закриття торгових точок на початку війни, Hugo Boss зазнав критики з боку B4Ukraine, коаліції, що закликає західні компанії розірвати зв'язки з Росією, через тривале оптове постачання. Це означало, що росіяни ніколи по-справжньому не залишалися без свого улюбленого Boss.

У своїй заяві компанія повідомляє, що "більше не присутня в Росії як юридична особа", пояснюючи, що магазинами, які знову відкрилися, керує колишній оптовий партнер, який купив російське дочірнє підприємство Hugo Boss.

І цей партнер, Stockmann, ймовірно, дійсно досягає успіху. Одним із способів покарання Путіна західних брендів, які пішли з російського ринку, була вимога, щоб вони продали свої російські активи з обов'язковою знижкою в 50 відсотків.

Речі люксових брендів потрапляють до РФ завдяки реселлерам

Іншу компанію, Paul Smith, було викрито в січні 2023 року Mail як таку, що все ще відкрито торгує в Росії. Це призвело до раптового оголошення про те, що бренд йде — і, на перший погляд, так воно і вийшло. Але товари все ще доступні в онлайн-продавців. Хоча бутик у ГУМі й справді закритий. Розкішний ритейлер стверджує, що "незалежні організації" і "реселлери" перебувають поза їхнім контролем.

У Москві також продаються речі брендів Barbour і Burberry. Причому речі останнього бренду продаються в універмазі ЦУМ. У Burberry заявили, що ставляться до дотримання санкцій дуже серйозно і не знають, як їхні новітні колекції потрапляють до Москви, але вони спробують знайти джерело цих поставок і "гарантувати їхнє припинення".

Також великою популярністю користується компанія Agent Provocateur, що належить засновнику Sports Direct Майку Ешлі. Бренд, заснований сином Вів'єн Вествуд Джо Корре, може похвалитися сильною присутністю в Інтернеті, а також бутиками в Москві, включно з магазинами в ГУМі й ЦУМі, і по одному в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону (всього за 200 км від лінії фронту) і на чорноморському курорті Сочі.

Фото: Соцмережi

"Не знаю, як організовано доставку товарів, але ми майже синхронізовані з Лондоном, практично день у день", — заявляють продавці.

Дорогі авто ввозять у РФ через Грузію і морем

Жертви російської моди — не єдині, хто отримує доступ до преміальних міжнародних брендів. Автолюбителі теж.

Продавець седанів Rolls-Royce працює у виставковому залі на першому поверсі готелю Radisson Collection на Москві-річці — сталінській висотці, яка більшу частину свого існування була відома як готель "Україна".

Наразі у продажу є новий Rolls-Royce Cullinan Black Badge у кольорі Diamond Black за майже мільйон доларів і Rolls-Royce Ghost Extended у кольорі Diamond Black за 630 000 доларів.

"Ми можемо прийняти замовлення на складання будь-якого автомобіля, якщо його немає на складі. Термін очікування становить плюс-мінус шість місяців. Якщо ви зробите замовлення зараз, у вересні, воно буде готове до лютого, а у квітні очікується поставка в Москву", — заявив торговий представник Денис. Він не повідомив, як люксові авто потрапляють до РФ, але чітко дав зрозуміти, що перебоїв із поставками немає.

Новий Rolls-Royce у Москві Фото: Соцмережi

Представник компанії Rolls-Royce з Великої Британії заявив: "У нас немає авторизованих дилерів у Росії, і ми припинили виробництво і постачання автомобілів на російський ринок наприкінці лютого 2022 року... Будь-який автомобіль, який було імпортовано в Росію відтоді, було імпортовано без нашого дозволу, відома або підтримки".

Тим часом в автосалоні Bentley — у тіні штаб-квартири грізної путінської ФСБ, спадкоємиці комуністичного КДБ, — одним із виставлених на продаж автомобілів є абсолютно новий Continental GT V8 S вартістю 418 тисяч доларів.

Попри це, компанія заявляє, що "повністю підтримує всі торгові санкції".

Судячи з усього, автомобілі підпадають під категорію "паралельного імпорту" — винаходу путінської епохи, що дає змогу російським підприємствам закуповувати та імпортувати товари без дозволу власника товарного знака.

Ця тактика зараз широко використовується і, ймовірно, пояснює всебільшу доступність престижних товарів, які Захід вважав забороненими. У результаті виробникам складно це відстежувати.

Автомобілі класу люкс ввозяться в РФ через Грузію. Вони перетинають кордон на контрольно-пропускному пункті Ларс, через який багато росіян, побоюючись призову в армію, тікали в протилежному напрямку.

Натовп, що залишає РФ через КПП "Ларс" Фото: Соцсети

Здебільшого це Range Rover і Lamborghini. Їх залишають на грузинській стороні, а потім водії сідають за кермо і в'їжджають на них як на своїх власних машинах. Цей спосіб призвів до істотного зростання продажів автомобілів класу люкс із Великої Британії до Грузії та Азербайджану з початку війни в Україні.

Авто, які очікують перегонки з Грузії в Росію на КПП "Ларс" Фото: Sky News

Однак автомобілі потрапляють до Росії й іншими сухопутними та морськими маршрутами, наприклад, через Об'єднані Арабські Емірати, Китай і навіть Японію.

У заяві Lamborghini йдеться: "Ми не працюємо в Росії... Подальший імпорт і продаж старих автомобілів не контролюються виробником".

У Jaguar Land Rover (JLR) заявили, що тривале внутрішнє розслідування засвідчило, що зазначені автомобілі продали не роздрібним продавцям у Грузії, а продавцям у країнах, які не мають спільного кордону з Росією, і що JLR продовжує "протидіяти зусиллям третіх сторін, що намагаються обійти санкції проти Росії та Білорусі".

Очевидно, що багато західних ритейлерів не причетні до продажу своїх товарів у Росію. Вони постійно стикаються з проблемою запобігання імпорту своєї продукції. Але величезна кількість дрібних байєрів купують товари в Європі для замовників із Росії. У такий спосіб ввозяться не тільки машини та одяг, а й спиртні напої на кшталт колекційного шотландського віскі. І продаються з націнкою.

Нагадаємо, у березні 2022 року Фокус писав про те, як заможні росіяни сприйняли закриття модних бутиків після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Тоді відразу закрилися магазини Prada, Dior, Gucci та багатьох інших провідних брендів так званого "важкого люксу".