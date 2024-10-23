Бойкот не работает: в РФ продаются все мировые бренды от Burberry до Rolls-Royce

После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, против России ввели санкции США и Европа, а мировые люксовые бренды ушли с рынка. Но, как оказалось, не до конца.

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Полина Пушкарева, блогер из Нью-Йорка, во время визита в Москву стала модным детективом, обнаружив, что модные бутики работают, а дорогие бренды, которые в 2022 году уходили из России после вторжения в Украину, все еще представлены. Поставки роскоши теперь идут разными путями, но тем не менее, российские модники и любители люкса могут купить привычные товары не выезжая из страны. Журналисты Daily Mail провели расследование.

Полина прогулялась по Петровке в Москве, где расположены не только ГУ МВД России по Москве, но и модные бутики. За элегантными фасадами этой исторической улицы XIV века скрываются одни из самых шикарных ресторанов российской столицы, самые модные ночные клубы и самые дорогие магазины и бутики.

Одним из них является представительство итальянского люксового модного бренда Brunello Cucinelli. Как и многие крупные западные торговые точки, он должен быть закрыт в рамках санкций, введенных против России после вторжения Владимира Путина в Украину .

Но Полина выяснила, что бутик Brunello Cucinelli в Москве открыт и закрыт одновременно. "Это Brunello Cucinelli", — говорит она в видео, стоя у входа в бутик с табличкой "Закрыто" на входной двери.

"На первый взгляд он кажется закрытым, но когда вы подходите ближе, он полностью освещен. Там полностью выставлены все вещи, все аксессуары, и на всех манекенах вещи из новой коллекции. Давайте воспользуемся простой логикой. Зачем брендам платить очень дорогую аренду в центре Москвы в течение двух лет, если они уезжают из страны?" — говорит девушка. Она осмотрела магазин и оказалось, что покупательница как раз примеряла новые вещи. Полина предположила, что бутик торгует "из-под полы".

Представительница Brunello Cucinelli заявила: "Мы полностью соблюдаем все существующие правила", добавив, что местные сотрудники "только предоставляют услуги по обслуживанию клиентов и консультируют по стилю наших постоянных клиентов".

Магазин, на который наткнулась Пушкарева, — лишь один из многих западных брендов, которые, судя по всему, продолжают торговать в России, несмотря на международный бойкот России. Конечно, на Петровке и в сверкающих торговых центрах города нет внешних признаков бойкота. Совсем наоборот: многие продукты, производимые брендами, которые официально присоединились к исходу в 2022 году, теперь, похоже, находят свой путь обратно на то, что остается, в конце концов, прибыльным зарубежным рынком.

Продукция Apple все еще продается в России

"Мы поставляем iPhone и будем продолжать поставлять их", — сообщил продавец московского магазина журналистам Mail в прошлом месяце.

Новый iPhone 16 выставлен на видном месте в бывшем официальном "реселлере" Apple, магазине re:Store недалеко от Кремля. И продавец заявил, что "не знает, как именно импортируются товары", но настоятельно рекомендовал журналисту, который пришел под видом покупателя, оформить заказ сейчас (в сентябре), что получить свой айфон в ​​начале октября.

Конечно, цена в две тысячи долларов значительно выше, чем в США, или Великобритании, но это не остановит богатого россиянина, отчаянно желающего заполучить новейший смартфон.

Со своей стороны, Apple заявляет, что "приостановила все продажи своей продукции в России", однако источник в компании признал, что они мало что могут сделать, если частный покупатель импортирует их устройства в страну .

И, похоже, именно это и происходит в re:Store, бывшем официальном "реселлере" Apple. Продукция американского бренда, покупается в странах, не затронутых санкциями, а затем ввозится в Россию. Эта система стала настолько сложной, что когда в феврале на рынке США появилась революционная 3D-камера Vision Pro от Apple, в течение нескольких дней она стала доступна в Москве.

Hugo Boss уходил, но вернулся

Hugo Boss — еще один западный ритейлер, который вскоре после вторжения спешно покинул Россию, но теперь, похоже, вернулся. Немецкий бренд люксовой одежды закрыл свои магазины, прекратил рекламу и приостановил онлайн-продажи на российском рынке .

Фото: Соцсети

Однако теперь в огромном торговом центре "Европейский" возле Киевского вокзала в Москве открылось два магазина, а еще несколько, как говорят, находятся в разработке. Они предлагают подлинные импортные товары, но пока без брендового ассортимента костюмов.

Несмотря на закрытие торговых точек в начале войны, Hugo Boss подвергся критике со стороны B4Ukraine, коалиции, призывающей западные компании разорвать связи с Россией, из-за продолжающихся оптовых поставок. Это означало, что россияне никогда по-настоящему не оставались без своего любимого Boss.

В своем заявлении компания сообщает, что "больше не присутствует в России как юридическое лицо", поясняя, что вновь открывшиеся магазины управляются бывшим оптовым партнером, который купил российское дочернее предприятие Hugo Boss.

И этот партнер, Stockmann, вероятно, действительно преуспевает. Одним из способов наказания Путина западных брендов, которые ушли с российского рынка, было требование, чтобы они продали свои российские активы с обязательной скидкой в ​​50 процентов.

Вещи люксовых брендов попадают в РФ благодаря реселлерам

Другая компания, Paul Smith, была разоблачена в январе 2023 года Mail как все еще открыто торгующая в России. Это привело к внезапному объявлению о том, что бренд уходит — и, на первый взгляд, так оно и вышло. Но товары все еще доступны у онлайн-продавцов. Хотя бутик в ГУМе и правда закрыт. Роскошный ритейлер утверждает, что "независимые организации" и "реселлеры" находятся вне их контроля.

В Москве также продаются вещи брендов Barbour и Burberry. Причем вещи последнего бренда продаются в универмаге ЦУМ. В Burberry заявили, что относится к соблюдению санкций очень серьезно и не знают, как их новейшие коллекции попадают в Москву, но они попытаются обнаружить источник этих поставок и "гарантировать их прекращение".

Также большой популярностью пользуется компания Agent Provocateur, принадлежащая основателю Sports Direct Майку Эшли. Бренд, основанный сыном Вивьен Вествуд Джо Корре, может похвастаться сильным присутствием в Интернете, а также бутиками в Москве, включая магазины в ГУМе и ЦУМе, и по одному в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону (всего в 200 км от линии фронта) и на черноморском курорте Сочи.

Фото: Соцсети

"Не знаю, как организована доставка товаров, но мы почти синхронизированы с Лондоном, практически день в день", — заявляют продавцы.

Дорогие авто ввозят в РФ через Грузию и морем

Жертвы российской моды — не единственные, кто получает доступ к премиальным международным брендам . Автолюбители тоже.

Продавец седанов Rolls-Royce работает в выставочном зале на первом этаже отеля Radisson Collection на Москве-реке — сталинской высотке, которая большую часть своего существования была известна как гостиница "Украина".

В настоящее время в продаже имеются новый Rolls-Royce Cullinan Black Badge в цвете Diamond Black за почти миллион долларов и Rolls-Royce Ghost Extended в цвете Diamond Black за 630 000 долларов.

"Мы можем принять заказ на сборку любого автомобиля, если его нет на складе. Срок ожидания составляет плюс-минус шесть месяцев. Если вы сделаете заказ сейчас, в сентябре, он будет готов к февралю, а в апреле ожидается поставка в Москву", — заявил торговый представитель Денис. Он не сообщил, как люксовые авто попадают в РФ, но ясно дал понять, что перебоев с поставками нет.

Новый Rolls-Royce в Москве Фото: Соцсети

Представитель компании Rolls-Royce из Великобритании заявил: "У нас нет авторизованных дилеров в России, и мы прекратили производство и поставки автомобилей на российский рынок в конце февраля 2022 года… Любой автомобиль, который был импортирован в Россию с тех пор, был импортирован без нашего разрешения, ведома или поддержки".

Тем временем в автосалоне Bentley — в тени штаб-квартиры грозной путинской ФСБ, преемницы коммунистического КГБ — одним из выставленных на продажу автомобилей является совершенно новый Continental GT V8 S стоимостью 418 тысяч долларов.

Несмотря на это, компания заявляет, что "полностью поддерживает все торговые санкции".

Судя по всему, автомобили подпадают под категорию "параллельного импорта" — изобретения путинской эпохи, которое позволяет российским предприятиям закупать и импортировать товары без разрешения владельца товарного знака.

Эта тактика сейчас широко используется и, вероятно, объясняет растущую доступность престижных товаров, которые Запад считал запрещенными. В результате производителям сложно это отслеживать.

Автомобили класса люкс ввозятся в РФ через Грузию. Они пересекают границу на контрольно-пропускном пункте Ларс, через который многие россияне, опасаясь призыва в армию, бежали в противоположном направлении.

Толпа, покидающая РФ через КПП "Ларс" Фото: Соцсети

В основном это Range Rover и Lamborghini. Их оставляют на грузинской стороне, а потом водители садятся за руль и въезжают на них, как на своих собственных машинах. Этот способ привел к существенному росту продаж автомобилей класса люкс из Великобритании в Грузию и Азербайджан с начала войны в Украине.

Авто, ожидающие перегонки из Грузии в Россию на КПП "Ларс" Фото: Sky News

Однако автомобили попадают в Россию и по другим сухопутным и морским маршрутам, например, через Объединенные Арабские Эмираты, Китай и даже Японию.

В заявлении Lamborghini говорится: "Мы не работаем в России… Последующий импорт и продажа подержанных автомобилей не контролируются производителем".

В Jaguar Land Rover (JLR) заявили, что продолжающееся внутреннее расследование показало, что указанные автомобили были проданы не розничным продавцам в Грузии, а продавцам в странах, не имеющих общей границы с Россией, и что JLR продолжает "противодействовать усилиям третьих сторон, пытающихся обойти санкции против России и Беларуси".

Очевидно, что многие западные ритейлеры не причастны к продаже своих товаров в Россию. Они постоянно сталкиваются с проблемой предотвращения импорта своей продукции. Но огромное количество мелких байеров покупают товары в Европе для заказчиков из России. Таким образом ввозятся не только машины и одежда, но и спиртные напитки вроде коллекционного шотландского виски. И продаются с наценкой.

Напомним, в марте 2022 года Фокус писал о том, как состоятельные россияне восприняли закрытие модных бутиков после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Тогда в одночасье закрылись магазины Prada, Dior, Gucci и многих других ведущих брендов так называемого "тяжелого люкса".