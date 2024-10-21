В Україні різко впав попит на дизельні авто: які моделі продовжують купувати (фото)

Українці стали купувати на чверть менше дизельних автомобілів. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі Renault.

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Продажі дизельних автомобілів в Україні різко знизилися. За вересень українці придбали 5,7 тис. нових і вживаних авто з дизельними двигунами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно із минулим роком зафіксовано зниження попиту на 26%. Примітно, що нових дизельних машин придбали на 16% більше, аніж торік – 1,5 тис. одиниць. Їх частка на ринку зросла до 22 до 26%. Найпопулярнішим є кросовер Renault Duster.

Renault Duster Фото: Renault

Топ 5 популярних нових дизельних авто за вересень 2024 року:

Renault Duster – 406 проданих авто. Toyota Hilux – 148 од. Volkswagen Touareg – 100 од. Skoda Kodiaq – 81 од. Mitsubishi L200 – 69 од.

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А от продажі вживаних авто з дизелем обвалилися одразу на 34% — до 4,3 тис. Їх середній вік становить 10,4 року, а частка на ринку знизилася до 25%. Лідером у сегменті залишається Renault Megane.

Renault Megane Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем:

Renault Megane – 413 проданих авто. Skoda Octavia – 324 од. Volkswagen Passat – 279 од. Nissan Qashqai – 226 од. Volkswagen Golf – 169 од.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко виріс попит на вживані авто зі США.

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