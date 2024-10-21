В Україні різко впав попит на дизельні авто: які моделі продовжують купувати (фото)
Українці стали купувати на чверть менше дизельних автомобілів. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі Renault.
Продажі дизельних автомобілів в Україні різко знизилися. За вересень українці придбали 5,7 тис. нових і вживаних авто з дизельними двигунами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно із минулим роком зафіксовано зниження попиту на 26%. Примітно, що нових дизельних машин придбали на 16% більше, аніж торік – 1,5 тис. одиниць. Їх частка на ринку зросла до 22 до 26%. Найпопулярнішим є кросовер Renault Duster.
Топ 5 популярних нових дизельних авто за вересень 2024 року:
- Renault Duster – 406 проданих авто.
- Toyota Hilux – 148 од.
- Volkswagen Touareg – 100 од.
- Skoda Kodiaq – 81 од.
- Mitsubishi L200 – 69 од.
А от продажі вживаних авто з дизелем обвалилися одразу на 34% — до 4,3 тис. Їх середній вік становить 10,4 року, а частка на ринку знизилася до 25%. Лідером у сегменті залишається Renault Megane.
Найпопулярніші вживані авто з дизелем:
- Renault Megane – 413 проданих авто.
- Skoda Octavia – 324 од.
- Volkswagen Passat – 279 од.
- Nissan Qashqai – 226 од.
- Volkswagen Golf – 169 од.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко виріс попит на вживані авто зі США.
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