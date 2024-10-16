Які авто з Китаю найчастіше обирають українці: рейтинг моделей (фото)

Понад 80% авто з Китаю, які продають в Україні, є електрокарами. Українці купують як електромобілі китайських брендів, так і моделі світових виробників, які збирають у КНР.

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Попит на авто з Китаю в Україні суттєво знизився. У вересні їх придбали 1,2 тис., що на 41% менше, аніж у серпні і на 8% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 911 од. – нові авто з Китаю. Попит на них виріс на 3% і вони зайняли 16% ринку.

Попит на Volkswagen ID.4 залишається високим Фото: Volkswagen

Вживаних авто з КНР вперше поставили на облік 265, що на 34% менше, аніж торік. Їх частка на ринку становить 1,6%.

Варто відзначити, що 81% авто з Китаю – електромобілі. Як у новому, так і у вживаному сегменті в лідери вийшов електрокар Zeekr 001. Також популярними є Volkswagen ID.4 і Honda M-NV китайського виробництва.

ТОП 5 популярних нових авто з Китаю в Україні:

Zeekr 001 – 109 проданих авто. Volkswagen ID.4 – 103 од. Honda M-NV – 102 од. BYD Song Plus – 102 од. Nissan Ariya – 74 од.

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Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік (фото)

Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю за вересень 2024 року:

Zeekr 001 – 40 проданих авто. Volkswagen ID.4 – 26 од. Honda M-NV – 24 од. Chery eQ1 – 22 од. BYD Song Plus – 16 од.

До речі, нещодавно в Україні з'явився недорогий електрокросовер Honda китайського виробництва.

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