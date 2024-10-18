В Україні різко виріс попит на авто зі США: які моделі привозять найчастіше (фото)

Середній вік авто зі США в Україні становить 5,9 року, а майже половина з них оснащені бензиновими моторами. Утім, найпопулярнішими моделями є електромобілі Tesla.

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Українці стали привозити більше вживаних авто зі США. За 9 місяців 2024 року їх поставили на облік майже 33,5 тис., що на 79% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Середній вік авто зі США в Україні становить 5,9 року, а їх частка на вживаному ринку сягнула 19%. Серед них переважають так звані "битки" — машини після ДТП.

Tesla Model 3 — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla

Майже половина ввезених (45%) вживаних авто зі США оснащені бензиновими двигунами, а понад третина (35%) є електрокарами. Частка гібридів та авто з ГБО становить по 7%, а дизельних машин — 6%.

Разом із тим, найпопулярніші авто зі США в Україні — електромобілі Tesla, які займають перші два місця в рейтингу. Також користуються попитом компактні кросовери.

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Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2024 рік:

Tesla Model 3 — 3613 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 3035 од. Ford Escape — 2236 од. Jeep Cherokee — 2014 од. Volkswagen Passat — 1921 од.

До речі, в Україну почали завозити зі США нові Honda Accord.

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