В Україні різко виріс попит на авто зі США: які моделі привозять найчастіше (фото)
Середній вік авто зі США в Україні становить 5,9 року, а майже половина з них оснащені бензиновими моторами. Утім, найпопулярнішими моделями є електромобілі Tesla.
Українці стали привозити більше вживаних авто зі США. За 9 місяців 2024 року їх поставили на облік майже 33,5 тис., що на 79% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Середній вік авто зі США в Україні становить 5,9 року, а їх частка на вживаному ринку сягнула 19%. Серед них переважають так звані "битки" — машини після ДТП.
Майже половина ввезених (45%) вживаних авто зі США оснащені бензиновими двигунами, а понад третина (35%) є електрокарами. Частка гібридів та авто з ГБО становить по 7%, а дизельних машин — 6%.
Разом із тим, найпопулярніші авто зі США в Україні — електромобілі Tesla, які займають перші два місця в рейтингу. Також користуються попитом компактні кросовери.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2024 рік:
- Tesla Model 3 — 3613 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y — 3035 од.
- Ford Escape — 2236 од.
- Jeep Cherokee — 2014 од.
- Volkswagen Passat — 1921 од.
До речі, в Україну почали завозити зі США нові Honda Accord.
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