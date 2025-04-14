Результаты удивили: расход топлива гибридных авто проверили в реальных условиях (фото)

Испытания гибридов показало, что некоторые модели в реальных условиях экономичнее, чем ожидалось. Впрочем, отдельные гибриды потребляют даже больше топлива, чем бензиновые аналоги.

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Испытания провела Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), которая регулярно проверяет реальный расход топлива различных моделей. Для теста выбрали шесть полноценных и два "мягких" гибрида.

Гибрид Toyota Highlander существенно экономичнее бензинового варианта Фото: Toyota

Результаты удивили. Сразу три гибрида в тесте оказались экономичнее, чем на бумаге. В частности, реальный расход топлива Toyota RAV4 Hybrid на 0,7 л/100 км меньше указанного в характеристиках. У Honda CR-V e:HEV и Suzuki Swift MHEV разница составила 0,3 л/100 км, а у гибридной Toyota Corolla — 0,2 л. Гибрид Toyota Highlander подтвердил паспортные показатели.

Название модели Паспортный расход Реальный расход Разница Разница с бензиновой моделью Haval Jolion 5,0 л/100 км 6,8 л/100 км 36% —1,3 л/100 км Honda CR-V e:HEV 5,5 л/100 км 5,2 л/100 км —6% —1,9 л/100 км Subaru Forester 6,7 л/100 км 7,6 л/100 км 13% 0,2 л/100 км Suzuki Swift 4,0 л/100 км 3,7 л/100 км —8% —1,1 л/100 км Toyota Camry 4,2 л/100 км 4,6 л/100 км 9% —2,2 л/100 км Toyota Corolla 4,2 л/100 км 4 л/100 км —1% —2 л/100 км Toyota Highlander 5,6 л/100 км 5,6 л/100 км 0% —2,7 л/100 км Toyota RAV4 4,8 л/100 км 4,1 л/100 км —17% —2 л/100 км

Аутсайдером теста оказался Haval Jolion Hybrid, который в реальных условиях расходует на 1,8 л/100 км больше. У Subaru Forester MHEV паспортный расход топлива превышен на 0,9 л/100 км, а у гибрида Toyota Camry — на 0,4 л.

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Также эксперты проверили, на сколько гибриды экономичнее бензиновых версий этих же моделей. Лучше всего проявил себя кроссовер Toyota Highlander Hybrid, который потребляет на 2,7 л/100 км меньше бензинового варианта.

Бензиновый Subaru Forester потребляет меньше топлива, чем гибрид Фото: Subaru

А вот гибрид Subaru Forester имеет больший "аппетит" (на 0,2 л/10окм), чем бензиновая модель. Впрочем, тестировали кроссовер предыдущего поколения, а новый Subaru Forester Hybrid значительно экономичнее.

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