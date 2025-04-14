Результаты удивили: расход топлива гибридных авто проверили в реальных условиях (фото)
Испытания гибридов показало, что некоторые модели в реальных условиях экономичнее, чем ожидалось. Впрочем, отдельные гибриды потребляют даже больше топлива, чем бензиновые аналоги.
О тесте гибридов на экономичность рассказали на сайте Car Expert.
Испытания провела Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), которая регулярно проверяет реальный расход топлива различных моделей. Для теста выбрали шесть полноценных и два "мягких" гибрида.
Результаты удивили. Сразу три гибрида в тесте оказались экономичнее, чем на бумаге. В частности, реальный расход топлива Toyota RAV4 Hybrid на 0,7 л/100 км меньше указанного в характеристиках. У Honda CR-V e:HEV и Suzuki Swift MHEV разница составила 0,3 л/100 км, а у гибридной Toyota Corolla — 0,2 л. Гибрид Toyota Highlander подтвердил паспортные показатели.
|Название модели
|Паспортный расход
|Реальный расход
|Разница
|Разница с бензиновой моделью
|Haval Jolion
|5,0 л/100 км
|6,8 л/100 км
|36%
|—1,3 л/100 км
|Honda CR-V e:HEV
|5,5 л/100 км
|5,2 л/100 км
|—6%
|—1,9 л/100 км
|Subaru Forester
|6,7 л/100 км
|7,6 л/100 км
|13%
|0,2 л/100 км
|Suzuki Swift
|4,0 л/100 км
|3,7 л/100 км
|—8%
|—1,1 л/100 км
|Toyota Camry
|4,2 л/100 км
|4,6 л/100 км
|9%
|—2,2 л/100 км
|Toyota Corolla
|4,2 л/100 км
|4 л/100 км
|—1%
|—2 л/100 км
|Toyota Highlander
|5,6 л/100 км
|5,6 л/100 км
|0%
|—2,7 л/100 км
|Toyota RAV4
|4,8 л/100 км
|4,1 л/100 км
|—17%
|—2 л/100 км
Аутсайдером теста оказался Haval Jolion Hybrid, который в реальных условиях расходует на 1,8 л/100 км больше. У Subaru Forester MHEV паспортный расход топлива превышен на 0,9 л/100 км, а у гибрида Toyota Camry — на 0,4 л.Важно
Также эксперты проверили, на сколько гибриды экономичнее бензиновых версий этих же моделей. Лучше всего проявил себя кроссовер Toyota Highlander Hybrid, который потребляет на 2,7 л/100 км меньше бензинового варианта.
А вот гибрид Subaru Forester имеет больший "аппетит" (на 0,2 л/10окм), чем бензиновая модель. Впрочем, тестировали кроссовер предыдущего поколения, а новый Subaru Forester Hybrid значительно экономичнее.
Ранее Фокус писал, что электрифицированный кроссовер Dongfeng продемонстрировал запас хода более 2200 км в реальных условиях.
Также мы писали о возрожденном купе Honda Prelude, которое стало гибридом.