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Более 2200 км: электрифицированный кроссовер за $18000 поразил рекордным запасом хода (фото)

Dongfeng L7, Dongfeng Aeolus L7, новый Dongfeng Aeolus L7, кроссовер Dongfeng
Фото: Dongfeng | Dongfeng Aeolus L7 преодолел 2239 км без подзарядки или дозаправки

Новый Dongfeng Aeolus L7 установил мировой рекорд запаса хода в реальных условиях. Электрифицированный кроссовер проехал более 2200 км.

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О достижении сообщает сайт CarNewsChina.

Рекордный заезд был осуществлен на курортном китайском острове Хайнань. Кроссовер Dongfeng Aeolus L7 в плагин-гибридной версии PHEV смог трижды объехать по периметру острова, то есть преодолел 2239,6 км без подзарядки или дозаправки.

Dongfeng Aeolus L7, новый Dongfeng Aeolus L7, кроссовер Dongfeng Fullscreen
Кроссовер оснащен 355-сильной гибридной установкой
Фото: Dongfeng

Это рекордный результат среди электрифицированных кроссоверов. Предыдущее достижение, установленное на Chery Fulwin T10, улучшено на 139,6 км. Абсолютный же рекорд установил седан Chery Fulwin A8L — 2369,9 км.

Dongfeng Aeolus L7 PHEV, новый Dongfeng Aeolus L7, кроссовер Dongfeng Fullscreen
Авто может проехать 205 км на электротяге
Фото: Dongfeng

Новый Dongfeng Aeolus L7 PHEV стоит от 140 000 юаней ($18 000). Кроссовер оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.

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Суммарная отдача составляет 355 л.с. и 610 Н∙м, а максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 0,56 л/100 км.

салон Dongfeng Aeolus L7, новый Dongfeng Aeolus L7, кроссовер Dongfeng Fullscreen
Кроссовер стоит от $18 000
Фото: Dongfeng

Большая батарея емкостью 30,3 кВт∙ч позволяет преодолеть до 205 км в электрическом режиме. Общий паспортный запас хода на бензине и электротяге составляет 1500 км. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 26 минут.

Кстати, недавно мировой рекорд запаса хода установил эстонский электробайк, который проехал более 300 км.

Также Фокус рассказывал о дешевом электрокроссовере Dongfeng за $14 000.