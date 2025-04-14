Более 2200 км: электрифицированный кроссовер за $18000 поразил рекордным запасом хода (фото)
Новый Dongfeng Aeolus L7 установил мировой рекорд запаса хода в реальных условиях. Электрифицированный кроссовер проехал более 2200 км.
О достижении сообщает сайт CarNewsChina.
Рекордный заезд был осуществлен на курортном китайском острове Хайнань. Кроссовер Dongfeng Aeolus L7 в плагин-гибридной версии PHEV смог трижды объехать по периметру острова, то есть преодолел 2239,6 км без подзарядки или дозаправки.
Это рекордный результат среди электрифицированных кроссоверов. Предыдущее достижение, установленное на Chery Fulwin T10, улучшено на 139,6 км. Абсолютный же рекорд установил седан Chery Fulwin A8L — 2369,9 км.
Новый Dongfeng Aeolus L7 PHEV стоит от 140 000 юаней ($18 000). Кроссовер оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.
Суммарная отдача составляет 355 л.с. и 610 Н∙м, а максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 0,56 л/100 км.
Большая батарея емкостью 30,3 кВт∙ч позволяет преодолеть до 205 км в электрическом режиме. Общий паспортный запас хода на бензине и электротяге составляет 1500 км. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 26 минут.
Кстати, недавно мировой рекорд запаса хода установил эстонский электробайк, который проехал более 300 км.
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