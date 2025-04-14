Более 2200 км: электрифицированный кроссовер за $18000 поразил рекордным запасом хода (фото)

Новый Dongfeng Aeolus L7 установил мировой рекорд запаса хода в реальных условиях. Электрифицированный кроссовер проехал более 2200 км.

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О достижении сообщает сайт CarNewsChina.

Рекордный заезд был осуществлен на курортном китайском острове Хайнань. Кроссовер Dongfeng Aeolus L7 в плагин-гибридной версии PHEV смог трижды объехать по периметру острова, то есть преодолел 2239,6 км без подзарядки или дозаправки.

Кроссовер оснащен 355-сильной гибридной установкой Фото: Dongfeng

Это рекордный результат среди электрифицированных кроссоверов. Предыдущее достижение, установленное на Chery Fulwin T10, улучшено на 139,6 км. Абсолютный же рекорд установил седан Chery Fulwin A8L — 2369,9 км.

Авто может проехать 205 км на электротяге Фото: Dongfeng

Новый Dongfeng Aeolus L7 PHEV стоит от 140 000 юаней ($18 000). Кроссовер оснащен плагин-гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.

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Суммарная отдача составляет 355 л.с. и 610 Н∙м, а максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 0,56 л/100 км.

Кроссовер стоит от $18 000 Фото: Dongfeng

Большая батарея емкостью 30,3 кВт∙ч позволяет преодолеть до 205 км в электрическом режиме. Общий паспортный запас хода на бензине и электротяге составляет 1500 км. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 26 минут.

Кстати, недавно мировой рекорд запаса хода установил эстонский электробайк, который проехал более 300 км.

Также Фокус рассказывал о дешевом электрокроссовере Dongfeng за $14 000.