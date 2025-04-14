Понад 2200 км: електрифікований кросовер за $18 000 вразив рекордним запасом ходу (фото)

Новий Dongfeng Aeolus L7 встановив світовий рекорд запасу ходу в реальних умовах. Електрифікований кросовер проїхав понад 2200 км.

Related video

Про досягнення повідомляє сайт CarNewsChina.

Рекордний заїзд здійснили на курортному китайському острові Хайнань. Кросовер Dongfeng Aeolus L7 у плагін-гібридній версії PHEV зміг тричі об’їхати по периметру острова, тобто подолав 2239,6 км без підзарядки чи дозаправки.

Кросовер оснащений 355-сильною гібридною установкою Фото: Dongfeng

Це рекордний результат серед електрифікованих кросоверів. Попереднє досягнення, встановлене на Chery Fulwin T10, покращене на 139,6 км. Абсолютний ж рекорд встановив седан Chery Fulwin A8L – 2369,9 км.

Авто може проїхати 205 км на електротязі Фото: Dongfeng

Новий Dongfeng Aeolus L7 PHEV коштує від 140 000 юанів ($18 000). Кросовер оснащений плагін-гібридною установкою, яка складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки та електромотора.

Важливо

З'явиться в Україні: MG показала суперника Toyota RAV4 із витратою 5,2 л на 100 км (фото)

Сумарна віддача становить 355 к. с. і 610 Н∙м, а максимальна швидкість обмежена на позначці 170 км/год. Витрата пального в комбінованому циклі становить усього 0,56 л/100 км.

Кросовер коштує від $18 000 Фото: Dongfeng

Велика батарея ємністю 30,3 кВт∙год дозволяє подолати до 205 км в електричному режимі. Загальний паспортний запас ходу на бензині та електротязі складає 1500 км. Швидка зарядка батареї на 80% займає 26 хвилин.

До речі, нещодавно світовий рекорд запасу ходу встановив естонський електробайк, який проїхав понад 300 км.

Також Фокус розповідав про дешевий електрокросовер Dongfeng за $14 000.