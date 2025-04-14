Понад 2200 км: електрифікований кросовер за $18 000 вразив рекордним запасом ходу (фото)
Новий Dongfeng Aeolus L7 встановив світовий рекорд запасу ходу в реальних умовах. Електрифікований кросовер проїхав понад 2200 км.
Про досягнення повідомляє сайт CarNewsChina.
Рекордний заїзд здійснили на курортному китайському острові Хайнань. Кросовер Dongfeng Aeolus L7 у плагін-гібридній версії PHEV зміг тричі об’їхати по периметру острова, тобто подолав 2239,6 км без підзарядки чи дозаправки.
Це рекордний результат серед електрифікованих кросоверів. Попереднє досягнення, встановлене на Chery Fulwin T10, покращене на 139,6 км. Абсолютний ж рекорд встановив седан Chery Fulwin A8L – 2369,9 км.
Новий Dongfeng Aeolus L7 PHEV коштує від 140 000 юанів ($18 000). Кросовер оснащений плагін-гібридною установкою, яка складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки та електромотора.
Сумарна віддача становить 355 к. с. і 610 Н∙м, а максимальна швидкість обмежена на позначці 170 км/год. Витрата пального в комбінованому циклі становить усього 0,56 л/100 км.
Велика батарея ємністю 30,3 кВт∙год дозволяє подолати до 205 км в електричному режимі. Загальний паспортний запас ходу на бензині та електротязі складає 1500 км. Швидка зарядка батареї на 80% займає 26 хвилин.
До речі, нещодавно світовий рекорд запасу ходу встановив естонський електробайк, який проїхав понад 300 км.
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