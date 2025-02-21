У Китаї показали молодіжний електрокросовер за $14 000 (фото)
Новий Dongfeng Nammi 06 — доступний компактний кросовер із рубаним дизайном. Китайський електромобіль оснастять 184-сильним мотором.
Оприлюднено офіційні фото Dongfeng Nammi 06. Недорогий електрокросовер вийде на ринок у другому кварталі нинішнього року і в Китаї коштуватиме приблизно 100 000 юанів ($14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Dongfeng Nammi 06 – друга модель нової електричної лінійки. Компактний кросовер В-класу, який суттєво відрізняється зовні від молодшого брата Nammi 01.
У Dongfeng Nammi 06 рубаний дизайн із високим капотом, розширеними крилами та масивним пластиковим обвісом. Оригінальний вигляд мають крупні дзеркала, а також Г-подібні діодні фари і ліхтарі.Важливо
Розміри Dongfeng Nammi 06:
- довжина – 4306 мм;
- ширина – 1868 мм;
- висота – 1645 мм;
- колісна база – 2715 мм;
- маса – 1975 кг.
Салон Dongfeng Nammi 06 ще не показали, зате частково розкрили характеристики. Китайський електромобіль отримає 184-сильний мотор на передній вісі, а його максимальну швидкість обмежать на позначці 150 км/год. Запас ходу не розкривають, але відомо, що кросовер отримає LFP-батарею та набір сучасних систем безпеки.
До речі, нещодавно Nissan та Dongfeng презентували недорогий рамний пікап.
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