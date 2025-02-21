У Китаї показали молодіжний електрокросовер за $14 000 (фото)

Новий Dongfeng Nammi 06 — доступний компактний кросовер із рубаним дизайном. Китайський електромобіль оснастять 184-сильним мотором.

Related video

Оприлюднено офіційні фото Dongfeng Nammi 06. Недорогий електрокросовер вийде на ринок у другому кварталі нинішнього року і в Китаї коштуватиме приблизно 100 000 юанів ($14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Dongfeng Nammi 06 – друга модель нової електричної лінійки. Компактний кросовер В-класу, який суттєво відрізняється зовні від молодшого брата Nammi 01.

Електрокар отримає 184-сильний мотор Фото: Dongfeng

У Dongfeng Nammi 06 рубаний дизайн із високим капотом, розширеними крилами та масивним пластиковим обвісом. Оригінальний вигляд мають крупні дзеркала, а також Г-подібні діодні фари і ліхтарі.

Важливо

Ціна — до $20 000: презентовано яскравий і недорогий електрокросовер Chevrolet (фото)

Розміри Dongfeng Nammi 06:

довжина – 4306 мм;

ширина – 1868 мм;

висота – 1645 мм;

колісна база – 2715 мм;

маса – 1975 кг.

Кросовер вирізняється рубаним дизайном Фото: Dongfeng

Салон Dongfeng Nammi 06 ще не показали, зате частково розкрили характеристики. Китайський електромобіль отримає 184-сильний мотор на передній вісі, а його максимальну швидкість обмежать на позначці 150 км/год. Запас ходу не розкривають, але відомо, що кросовер отримає LFP-батарею та набір сучасних систем безпеки.

До речі, нещодавно Nissan та Dongfeng презентували недорогий рамний пікап.

Також Фокус писав, що розсекретили доступний 476-сильний електрокросовер Honda.