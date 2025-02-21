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Авто

В Китае показали молодежный электрокроссовер за $14 000 (фото)

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Фото: Dongfeng | Dongfeng Nammi 06 — компактный электрический кроссовер

Новый Dongfeng Nammi 06 — доступный компактный кроссовер с рубленым дизайном. Китайский электромобиль оснастят 184-сильным мотором.

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Обнародованы официальные фото Dongfeng Nammi 06. Недорогой электрокроссовер выйдет на рынок во втором квартале нынешнего года и в Китае будет стоить примерно 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Dongfeng Nammi 06 — вторая модель новой электрической линейки. Компактный кроссовер В-класса, который существенно отличается внешне от младшего брата Nammi 01.

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Электрокар получит 184-сильный мотор
Фото: Dongfeng

У Dongfeng Nammi 06 рубленый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и массивным пластиковым обвесом. Оригинально выглядят крупные зеркала, а также Г-образные диодные фары и фонари.

Важно
Цена — до $20 000: презентован яркий и недорогой электрокроссовер Chevrolet (фото)
Цена — до $20 000: презентован яркий и недорогой электрокроссовер Chevrolet (фото)

Размеры Dongfeng Nammi 06:

  • длина — 4306 мм;
  • ширина — 1868 мм;
  • высота — 1645 мм;
  • колесная база — 2715 мм;
  • масса — 1975 кг.
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Кроссовер отличается рубленым дизайном
Фото: Dongfeng

Салон Dongfeng Nammi 06 еще не показали, зато частично раскрыли характеристики. Китайский электромобиль получит 184-сильный мотор на передней оси, а его максимальную скорость ограничат на отметке 150 км/ч. Запас хода не раскрывают, но известно, что кроссовер получит LFP-батарею и набор современных систем безопасности.

Кстати, недавно Nissan и Dongfeng презентовали недорогой рамный пикап.

Также Фокус писал, что рассекретили доступный 476-сильный электрокроссовер Honda.