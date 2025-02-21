В Китае показали молодежный электрокроссовер за $14 000 (фото)

Новый Dongfeng Nammi 06 — доступный компактный кроссовер с рубленым дизайном. Китайский электромобиль оснастят 184-сильным мотором.

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Обнародованы официальные фото Dongfeng Nammi 06. Недорогой электрокроссовер выйдет на рынок во втором квартале нынешнего года и в Китае будет стоить примерно 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Dongfeng Nammi 06 — вторая модель новой электрической линейки. Компактный кроссовер В-класса, который существенно отличается внешне от младшего брата Nammi 01.

Электрокар получит 184-сильный мотор Фото: Dongfeng

У Dongfeng Nammi 06 рубленый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и массивным пластиковым обвесом. Оригинально выглядят крупные зеркала, а также Г-образные диодные фары и фонари.

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Размеры Dongfeng Nammi 06:

длина — 4306 мм;

ширина — 1868 мм;

высота — 1645 мм;

колесная база — 2715 мм;

масса — 1975 кг.

Кроссовер отличается рубленым дизайном Фото: Dongfeng

Салон Dongfeng Nammi 06 еще не показали, зато частично раскрыли характеристики. Китайский электромобиль получит 184-сильный мотор на передней оси, а его максимальную скорость ограничат на отметке 150 км/ч. Запас хода не раскрывают, но известно, что кроссовер получит LFP-батарею и набор современных систем безопасности.

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