Дешевле, чем Duster: Dongfeng выпустил новый электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)
Dongfeng Aeolus L7 — 4,7-метровый семейный электрокроссовер со стремительным дизайном. Модель оснастили 218-сильным мотором, а ее запас хода составляет 518 км.
В Китае презентовали новый Dongfeng Aeolus L7. Электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 130 000 до 150 000 юаней ($18 300 — 21 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Dongfeng Aeolus L7 — пятиместный семейный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", тоненькая диодная оптика и выдвижные дверные ручки. Стандартными являются спойлер и 18-дюймовые литые диски.
Габариты Dongfeng Aeolus L7:
- длина — 4685 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1617 мм;
- колесная база — 2775 мм;
- масса — 1740 кг.
Для Dongfeng Aeolus L7 доступны яркие варианты внутренней отделки. На передней панели установили 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высоким тоннелем.
Китайский электромобиль оснастили мотором на 218 л.с. и 310 Н∙м, а также батареей емкостью 62,3 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 518 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 28 минут.
Кстати, Dongfeng Aeolus L7 может появиться и в Европе, ведь китайский бренд уже представил там ряд моделей.
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