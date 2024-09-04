Дешевший за Duster: Dongfeng випустив новий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)

Dongfeng Aeolus L7 — 4,7-метровий сімейний електрокросовер зі стрімким дизайном. Модель оснастили 218-сильним мотором, а її запас ходу становиь 518 км.

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У Китаї презентували новий Dongfeng Aeolus L7. Електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 130 000 до 150 000 юанів ($18 300 — 21 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Dongfeng Aeolus L7 — п'ятимісний сімейний кросовер із обтічним дизайном. У нього виражений "ніс", тоненька діодна оптика та висувні дверні ручки. Стандартними є спойлер та 18-дюймові литі диски.

Запас ходу авто становить 518 км Фото: CarNewsChina

Габарити Dongfeng Aeolus L7:

довжина — 4685 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1617 мм;

колісна база — 2775 мм;

маса — 1740 кг.

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Для Dongfeng Aeolus L7 доступні яскраві варіанти внутрішнього оздоблення. На передній панелі встановили 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів і великий 14,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високим тунелем.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль оснастили мотором на 218 к. с. та 310 Н∙м, а також батареєю ємністю 62,3 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 518 км, а швидка зарядка на 80% займає 28 хвилин.

До речі, Dongfeng Aeolus L7 може з'явитися і в Європі, адже китайський бренд уже представив там низку моделей.

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