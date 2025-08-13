Понад 900 км: електрокросовер від Volvo вразив запасом ходу в реальних умовах (відео)

Новий Polestar 3 відзначився рекордним запасом ходу. Електричний кросовер від Volvo проїхав понад 900 км на одному заряді.

Досягнення нещодавно зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса. Відео заїзду, який відбувся 27 липня, опублікували на Youtube-каналі Polestar.

Електромобіль Polestar 3 проїхав 935 км дорогами Великої Британії без підзарядки. Він рухався у загальному потоці машин та потрапив у дощ під час заїзду. У салоні перебували три водії, які по черзі керували кросовером.

Заїзд тривав 22 години 57 хвилин. Середня витрата електроенергії склала 12,1 кВт∙год на 100 км. Навіть після того, як батарея розрядилася до 0%, електрокар Polestar 3 зміг проїхати ще 12,8 км.

Кросовер тестували на дорогах загального користування Фото: Polestar

Для заїзду вибрали повністю серійний електрокросовер Polestar 3 Long-Range Single Motor із одним 299-сильним мотором, батареєю ємністю 111 кВт∙год та стандартними 20-дюймовими шинами. Його паспортний запас ходу складає 706 км, тобто в ході заїзду він був перевищений на 32%.

Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса Фото: Polestar

Утім, варто відзначити, що рекорд Polestar 3 може протриматися недовго, адже верифікації спеціалістами Книги рекордів Гіннеса ще очікують результати недавніх заїздів Lucid Air (запас ходу – 1205 км) та Chevrolet Silverado EV (1704 км).

