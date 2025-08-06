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Авто

Запас ходу 820 км і двері як у Lamborgini: Xpeng показав суперника Tesla Model S (фото)

XPeng P7
XPeng P7 має запас ходу до 820 км | Фото: Xpeng

Презентовано новий Xpeng P7 другого покоління. Електрокар вирізняється аеродинамічним дизайном і має "гільйотинні" двері, а його запас ходу сягає 820 км.

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Китайський електромобіль Xpeng P7 надійде у продаж із вересня та кине виклик Tesla Model S та Xiomi SU7. Про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

Електромобіль XPeng P7
Ззаду встановлено висувне антикрило
Фото: Xpeng

Новий Xpeng P7 витриманий у стилістиці кіберпанку. У його дизайні поєднуються плавні лінії та грані. Седан вирізняється обтічним силуетом та має низький аеродинамічний коефіцієнт (0,206). Тоненькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. Також варто відзначити висувне антикрило і підйомні "гільйотинні" передні двері як у Lamborgini.

Салон XPeng P7 2025
На центральній панелі встановили великий екран
Фото: Xpeng

Розміри Xpeng P7 2025:

  • довжина – 5017 мм;
  • ширина – 1970 мм;
  • висота – 1427 мм;
  • колісна база – 3008 мм;
  • маса – 2090 кг.
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У салоні встановили приплюснуте кермо, вузький цифровий щиток приладів, великий 15,6-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю. Базова комплектація включає 20-дюймові диски, систему напівавтономного руху, підігрів і вентиляцію сидінь.

Двері Lamborghini
Двері XPeng P7 підіймаються догори
Фото: Xpeng

Новий Xpeng P7 представили в 367-сильній задньопривідній та 595-сильній повнопривідній версіях. На вибір пропонують батареї ємністю 74,9 та 92,2 кВт∙год, а запас ходу становить від 702 до 820 км. Авто підтримує надшвидку зарядку потужністю 486 кВт: у такому режимі додати 500 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин.

До речі, нещодавно презентували сімейний електрокросовер Hyundai за $20 000 із запасом ходу 700 км.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль MG4 другого покоління.