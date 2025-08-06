Запас ходу 820 км і двері як у Lamborgini: Xpeng показав суперника Tesla Model S (фото)

Презентовано новий Xpeng P7 другого покоління. Електрокар вирізняється аеродинамічним дизайном і має "гільйотинні" двері, а його запас ходу сягає 820 км.

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Китайський електромобіль Xpeng P7 надійде у продаж із вересня та кине виклик Tesla Model S та Xiomi SU7. Про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

Ззаду встановлено висувне антикрило Фото: Xpeng

Новий Xpeng P7 витриманий у стилістиці кіберпанку. У його дизайні поєднуються плавні лінії та грані. Седан вирізняється обтічним силуетом та має низький аеродинамічний коефіцієнт (0,206). Тоненькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. Також варто відзначити висувне антикрило і підйомні "гільйотинні" передні двері як у Lamborgini.

На центральній панелі встановили великий екран Фото: Xpeng

Розміри Xpeng P7 2025:

довжина – 5017 мм;

ширина – 1970 мм;

висота – 1427 мм;

колісна база – 3008 мм;

маса – 2090 кг.

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У салоні встановили приплюснуте кермо, вузький цифровий щиток приладів, великий 15,6-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю. Базова комплектація включає 20-дюймові диски, систему напівавтономного руху, підігрів і вентиляцію сидінь.

Двері XPeng P7 підіймаються догори Фото: Xpeng

Новий Xpeng P7 представили в 367-сильній задньопривідній та 595-сильній повнопривідній версіях. На вибір пропонують батареї ємністю 74,9 та 92,2 кВт∙год, а запас ходу становить від 702 до 820 км. Авто підтримує надшвидку зарядку потужністю 486 кВт: у такому режимі додати 500 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин.

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