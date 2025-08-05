Ціна $20000 і запас ходу 700 км: з'явилася інформація про електрокар Hyundai Elexio (фото)

Розкрито подробиці недорогого електрокросовера Hyundai Elexio. Сімейна модель буде доступна у версіях потужністю до 312 к. с. із запасом ходу 700 км.

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Новий Hyundai Elexio надійде в продаж із серпня і спочатку з’явиться в Китаї, де коштуватиме приблизно від 150 000 юанів ($20 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Hyundai Elexio — первісток у новому сімействі недорогих електрокарів, які випускатимуть у Китаї. У найближчі три роки до нього приєднається ще чотири споріднені моделі.

Запас ходу електрокара сягає 700 км Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Elexio збудований на платформі E-GMP, яку використовують моделі лінійки Ioniq. Зовні витриманий у стилістиці дорестайлінгового седана Hyundai Ioniq 6 — вирізняється плавними формами кузова, продовгуватими фарами та піксельними ліхтарями. Задні стійки даху мають зворотній кут нахилу. За розмірами авто дещо більше за Hyundai Ioniq 5.

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Габарити Hyundai Elexio 2026:

довжина – 4615 мм;

ширина – 1875 мм;

висота – 1675 мм;

колісна база – 2750 мм.

Салон Hyundai Elexio ще не показали, проте відомі деталі комплектації електрокара. Він отримає 20-дюймові диски, систему напівавтономного руху та проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю.

Кросовер випускатимуть у версіях потужністю 218 і 312 сил Фото: Hyundai

Також стали відомі характеристики Hyundai Elexio. Електричний кросовер випускатимуть у 218-сильній передньопривідній та 312-сильній задньопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 185 км/год.

LFP-батарея від BYD забезпечить запас ходу до 700 км. 800-вольтна архітектура дозволить заряджатися у швидкому режимі на 80% лише за 27 хвилин.

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