Цена $20000 и запас хода 700 км: появилась информация об электрокаре Hyundai Elexio (фото)

Раскрыты подробности недорогого электрокроссовера Hyundai Elexio. Семейная модель будет доступна в версиях мощностью до 312 л. с. с запасом хода 700 км.

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Новый Hyundai Elexio поступит в продажу с августа и сначала появится в Китае, где будет стоить примерно от 150 000 юаней ($20 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Hyundai Elexio — первенец в новом семействе недорогих электрокаров, которые будут выпускать в Китае. В ближайшие три года к нему присоединится еще четыре родственные модели.

Запас хода электрокара достигает 700 км Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Elexio построен на платформе E-GMP, которую используют модели линейки Ioniq. Внешне выдержан в стилистике дорестайлингового седана Hyundai Ioniq 6 — отличается плавными формами кузова, продолговатыми фарами и пиксельными фонарями. Задние стойки крыши имеют обратный угол наклона. По размерам авто несколько больше Hyundai Ioniq 5.

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Габариты Hyundai Elexio 2026:

длина — 4615 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1675 мм;

колесная база — 2750 мм.

Салон Hyundai Elexio еще не показали, однако известны детали комплектации электрокара. Он получит 20-дюймовые диски, систему полуавтономного движения и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Кроссовер будут выпускать в версиях мощностью 218 и 312 сил Фото: Hyundai

Также стали известны характеристики Hyundai Elexio. Электрический кроссовер будут выпускать в 218-сильной переднеприводной и 312-сильной заднеприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 185 км/ч.

LFP-батарея от BYD обеспечит запас хода до 700 км. 800-вольтная архитектура позволит заряжаться в быстром режиме на 80% всего за 27 минут.

Между прочим, недавно дебютировал недорогой внедорожный минивэн Hyundai за $16 500.

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