MG представила доступного конкурента VW ID.3 за $10 300 із запасом ходу 530 км (фото)

У Китаї презентували новий MG4 другого покоління. Недорогий електричний хетчбек став сучаснішим, першим у світі отримає інноваційну твердотільну батарею, а його запас ходу перевищить 500 км.

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Електромобіль MG4 2025 надходить у продаж в Китаї за ціною від 73 800 до 105 800 юанів ($10 300 – 14 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий MG4 зазнав кардинальних змін зовні, адже замість граней у зовнішності переважають більш плавні лінії. Виражений "ніс" поєднується з вигнутими фарами, а ліхтарі прикрашені візерунками у вигляді стрілок. Заднє скло прикрито спойлером.

Електрокар підріс у розмірах Фото: MG

Хетчбек MG4 залишається недорогою моделлю С-класу та аналогом Volkswagen ID.3, проте підріс у розмірах порівняно з попередником.

Габарити MG4 2025:

довжина – 4395 мм;

ширина – 1842 мм;

висота – 1551 мм;

колісна база – 2750 мм.

У салоні встановили великий 15,6-дюймовий тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні встановили скошене кермо, невеликий цифровий щиток приладів та крупний 15,6-дюймовий тачскрін. Хетчбек має 471-літровий багажник із 98-літровим відсіком під підлогою. Комплектація MG4 включає камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, підігрів сидінь та керма.

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Електромобіль MG4 дебютує в 163-сильній версії і здатен розвинути 160 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 42,8 і 53,9 кВт∙год: запас ходу становить 437 і 530 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 20 хвилин.

Об'єм багажника становить 471 л Фото: CarNewsChina

До того ж, новий MG4 2025 стане першим масовим авто у світі з твердотільною батареєю. Така версія поповнить лінійку моделі у вересні.

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