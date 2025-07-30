На рівень вище: тест-драйв нового кросовера MG HS

На український ринок вийшов новий MG HS другого покоління, який зазнав кардинальних змін. Фокус випробував недорогий кросовер та виявив його сильні та слабкі сторони.

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MG масштабно оновлює модельний ряд із прицілом на європейський ринок. За останній час представили одразу кілька моделей: новий MG ZS, доступний електрокросовер S5 та стильних конкурентів Tesla. Змінив покоління і кросовер MG HS: він нещодавно з'явився в Україні й Фокусу вдалося познайомитися із новою моделлю.

Широка решітка радіатора має елегантніший вигляд, аніж у попередника Фото: Тарас Брязгунов

Виразніший та солідніший – дизайн MG HS

Новий MG HS суттєво змінився зовні. Я б назвав дизайн кросовера більш зрілим. Силует кросовера став динамічнішим завдяки високій віконній лінії, збільшеному куту нахилу заднього скла та чималому спойлеру на даху.

Новий MG HS дещо підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Автомобіль зберігає широку "пащу" решітки радіатора, проте тепер вона елегантніша. Світлодіодні фари стали вужчими, а боковини більш рельєфні. Тоненькі ліхтарі з’єднані діодною смугою. Примітно, що у всіх MG HS в Україні 19-дюймові литі диски.

Кросовер MG HS збудований на сучасній платформі та дещо підріс порівняно з попередником.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Розміри MG HS 2025:

довжина – 4655 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1663 мм;

колісна база – 2765 мм.

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Сучасніший і якісніший — салон MG HS

Заглянемо всередину. Матеріали оздоблення кращі, аніж у попередника. Шкіра поєднується із чорними глянцевими поверхнями та сріблястими вставками.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Тарас Брязгунов

Обшите перфорованою шкірою кермо запозичене в кросовера MG One. Воно скошене знизу, а окрім кнопок, на ньому встановлені оригінальні джойстики.

На передній панелі тепер встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Графіка цифрового щитка приладів стала сучаснішою і хоча шрифт дещо дрібнуватий, покази непогано зчитуються. До того ж, тепер на екрані відображаються сусідні авто – новий MG HS навчився розпізнавати їх.

Нова і мультимедійна система, знайома, приміром, за електричним MG 4. У неї зрозуміле меню, а також є Android Auto і Apple CarPlay. На центральній панелі майже немає фізичних кнопок, тому навіть клімат чи підігрів крісел потрібно налаштовувати через тачскрін.

Кросовер має доволі місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Поруч із відсіком у підлокітника є ніша для смарфтону з бездротовою зарядкою Фото: Тарас Брязгунов Невелике відділення розташоване ліворуч від керма Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є обдув та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша із портами USB-A. Відділень для дрібних речей у салоні MG HS 2025 вистачає. Кросовер має доволі великі бардачок і бокс в підлокітнику, а також зручну широку платформу з бездротовою зарядкою смартфона на центральній консолі.

Зручний і просторий

Сідаємо за кермо. Сидіння MG HS широкі та комфортабельні, та й спину утримують добре. Вони оснащені підігрівом та електроприводом (у водія – з пам’яттю налаштувань), а діапазон їх регулювань чималий. До оглядовості питань загалом немає, та й камери допомагають.

Передні крісла отримали електропривід і підігрів Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд кросовера дуже просторий Фото: Тарас Брязгунов

Оцінимо другий ряд. Новий MG HS став ще просторішим, хоча і його попередника важко назвати тісним. Місця для ніг більш ніж достатньо, над головою теж непоганий запас простору. Навіть пасажирам високого зросту тут буде комфортно. Звісно ж, встановлені і підлокітник, і дефлектори обдуву, і USB-роз’єми.

Багажник MG HS також став більшим: 507 л у звичайному стані та 1484 л – якщо скласти задні крісла. Під підлогою – не лише запасне колесо, але й органайзер з кількома відсіками. Двері багажника мають електропривід, а їх отвір доволі широкий.

Об'єм багажника MG HS зріс до 507 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями виходить 1484-літровий відсік із рівною підлогою Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою встановили органайзер для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов Знизу схована запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація MG HS

Новий MG HS в Україні наразі пропонують тільки в топовій версії LUX, тому оснащений кросовер небідно. Безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, електропакет, датчики дощу і світла, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду – усе це присутнє за замовчуванням. До того ж, обов’язковим є пакет систем безпеки – автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контроль "сліпих" зон.

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Бадьорий і потужний – двигун MG HS

Кросовер MG HS дебютував на українському ринку в двох версіях – із 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 231 к. с. та 300-сильною плагін-гібридною установкою. Пізніше лінійку поповнить гібрид на 224 к. с.

2,0-літровий турбомотор потужний і тяговитий, але має добрий "апетит" Фото: Тарас Брязгунов

На тесті Фокусу побувала бензинова модифікація. Турбочетвірка має вибуховий, ураганний характер – авто буквально рветься вперед й оскільки воно передньопривідне (на відміну від попередника, повний привід недоступний), то в спортивному режимі навіть іноді пробуксовує.

Тяги в надлишку, адже крутний момент сягає 370 Н∙м при 2500 об/хв. У характеристиках зазначено, що спринт до 100 км/год займає 9,5 с, хоча за відчуттями кросовер швидший і продовжує впевнений розгін і після першої сотні.

Двигун став тихішим, проте на високих обертах чи в спортивному режимі подає доволі приємний голос. Новий 9-ступінчастий автомат працює плавно та демонструє швидкі реакції.

Кросовер добре маневрує на малих швидкостях Фото: Тарас Брязгунов

У місті краще обирати режим ECO – у цьому випадку і турбомотор стає спокійнішим, і "апетит" знижується. Паспортна витрата пального становить 7,2 л/100 км в змішаному циклі. У нас під час тесту вийшло 9,5-10,5 л на 100 км при переважно міській їзді.

Комфорт — у пріоритеті

На відміну від моделі першого покоління, новий MG HS пропонують виключно з переднім приводом, тому це більше міський житель, який за потреби може з’їхати з асфальту на ґрунтову дорогу.

Попри чималу потужність, кросовер MG HS 2025, як і його попередник, більше ставить на комфорт, а не на спорт. Підвіска досить м’яка, тому навіть із 19-дюймовою гумою їзда доволі комфортабельна і нерівності доріг досить рідко дають про себе знати.

М'яка підвіска добре справляється із нерівностями доріг Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, днище отримало більше шумоізоляції, тому вибоїни не чутно. Загалом, новий MG HS став тихішим – шуми вітру і шин дають про себе знати ближче до 120-130 км/год.

Кермо кросовера досить легке, хоча в спортивному режимі наповнюється вагою і стає гострішим. MG HS доволі маневрений у міських умовах, а недостатня повертаємість рідко дає про себе знати. Авто стало нижчим, тому і крени кузова тепер менші.

Ціна MG HS

Купити новий MG HS в Україні можна за 1 228 608 гривень за 2,0-літрову версію. Плагін-гібрид коштує 1 554 217 гривень і є найдешевшою на українському ринку моделлю з подібною силовою установкою. Кросовер майже не подорожчав порівняно з попередником і є доволі доступною пропозицією у своєму сегменті – аналоги зі схожими характеристиками та комплектацією зазвичай дорожчі.

Фари MG HS стали вужчими Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: Тарас Брязгунов Комплектація MG HS включає 19-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий MG HS зробив великий крок уперед, адже став цікавішим зовні, якіснішим усередині, сучаснішим і просторішим, залишаючись при цьому відносно недорогим, за мірками свого класу. 2,0-літрова версія моделі доволі жваво їде, проте якщо в пріоритеті економія, то варто звернути увагу на гібрид.

Плюси MG HS:

просторий салон;

багата комплектація при невисокій ціні;

потужний двигун.

Мінуси MG HS:

підвищена витрата пального;

відсутність повного приводу.

Технічні характеристики MG HS

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1995 Потужність двигуна, к. с./об/хв 231/5300 Обертальний момент, Нм/об/хв 370/2500 Коробка передач 9-ст. автоматична Привід передній Споживання пального, л/100 км 7,2 Макс. швидкість, км/год 220 Розгін 0–100 км/год, с 9,5 Об'єм паливного баку, л 65

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