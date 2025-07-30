На уровень выше: тест-драйв нового кроссовера MG HS

На украинский рынок вышел новый MG HS второго поколения, который претерпел кардинальные изменения. Фокус испытал недорогой кроссовер и выявил его сильные и слабые стороны.

Related video

MG масштабно обновляет модельный ряд с прицелом на европейский рынок. За последнее время представили сразу несколько моделей: новый MG ZS, доступный электрокроссовер S5 и стильных конкурентов Tesla. Сменил поколение и кроссовер MG HS: он недавно появился в Украине и Фокусу удалось познакомиться с новой моделью.

Широкая решетка радиатора выглядит более элегантно, чем у предшественника Фото: Тарас Брязгунов

Выразительный и солидный — дизайн MG HS

Новый MG HS существенно изменился внешне. Я бы назвал дизайн кроссовера более зрелым. Силуэт кроссовера стал динамичнее благодаря высокой оконной линии, увеличенному углу наклона заднего стекла и большому спойлеру на крыше.

Новый MG HS несколько подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Автомобиль сохраняет широкую "пасть" решетки радиатора, однако теперь она более элегантная. Светодиодные фары стали более узкими, а боковины более рельефные. Тоненькие фонари соединены диодной полосой. Примечательно, что у всех MG HS в Украине 19-дюймовые литые диски.

Кроссовер MG HS построен на современной платформе и несколько подрос по сравнению с предшественником.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Размеры MG HS 2025:

длина — 4655 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1663 мм;

колесная база — 2765 мм.

Важно

Кроссовер для активного водителя: тест-драйв нового Ford Puma

Современный и качественный — салон MG HS

Заглянем внутрь. Материалы отделки лучше, чем у предшественника. Кожа сочетается с черными глянцевыми поверхностями и серебристыми вставками.

На передней панели установили два экрана Фото: Тарас Брязгунов

Обшитый перфорированной кожей руль позаимствован у кроссовера MG One. Он скошен снизу, а кроме кнопок, на нем установлены оригинальные джойстики.

На передней панели теперь установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Графика цифрового щитка приборов стала более современной и хотя шрифт несколько мелковат, показания неплохо считываются. К тому же, теперь на экране отображаются соседние авто — новый MG HS научился распознавать их.

Новая и мультимедийная система, знакомая, к примеру, по электрическому MG 4. У нее понятное меню, а также есть Android Auto и Apple CarPlay. На центральной панели почти нет физических кнопок, поэтому даже климат или подогрев кресел нужно настраивать через тачскрин.

Кроссовер имеет довольно вместительный бардачок Фото: Тарас Брязгунов Рядом с отсеком у подлокотника есть ниша для смарфтона с беспроводной зарядкой Фото: Тарас Брязгунов Небольшое отделение расположено слева от руля Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров есть обдув и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

Ниже расположена ниша с портами USB-A. Отделений для мелких вещей в салоне MG HS 2025 хватает. Кроссовер имеет довольно большие бардачок и бокс в подлокотнике, а также удобную широкую платформу с беспроводной зарядкой смартфона на центральной консоли.

Удобный и просторный

Садимся за руль. Сиденья MG HS широкие и комфортабельные, да и спину удерживают хорошо. Они оснащены подогревом и электроприводом (у водителя — с памятью настроек), а диапазон их регулировок немалый. К обзорности вопросов в целом нет, да и камеры помогают.

Передние кресла получили электропривод и подогрев Фото: Тарас Брязгунов Задний ряд кроссовера очень просторный Фото: Тарас Брязгунов

Оценим второй ряд. Новый MG HS стал еще просторнее, хотя и его предшественника трудно назвать тесным. Места для ног более чем достаточно, над головой тоже неплохой запас пространства. Даже пассажирам высокого роста здесь будет комфортно. Конечно же, установлены и подлокотник, и дефлекторы обдува, и USB-разъемы.

Багажник MG HS также стал больше: 507 л в обычном состоянии и 1484 л — если сложить задние кресла. Под полом — не только запасное колесо, но и органайзер с несколькими отсеками. Дверь багажника имеет электропривод, а ее проем довольно широкий.

Объем багажника MG HS вырос до 507 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными сиденьями получается 1484-литровый отсек с ровным полом Фото: Тарас Брязгунов Под полом установили органайзер для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов Снизу спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация MG HS

Новый MG HS в Украине пока предлагают только в топовой версии LUX, поэтому оснащен кроссовер небедно. Бесключевой доступ, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, электропакет, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора — все это присутствует по умолчанию. К тому же, обязательным является пакет систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков и контроль "слепых" зон.

Важно

Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Бодрый и мощный — двигатель MG HS

Кроссовер MG HS дебютировал на украинском рынке в двух версиях — с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л. с. и 300-сильной плагин-гибридной установкой. Позже линейку пополнит гибрид на 224 л. с.

2,0-литровый турбомотор мощный и тяговитый, но имеет хороший "аппетит" Фото: Тарас Брязгунов

На тесте Фокуса побывала бензиновая модификация. Турбочетверка имеет взрывной, ураганный характер — авто буквально рвется вперед и поскольку оно переднеприводное (в отличие от предшественника, полный привод недоступен), то в спортивном режиме даже иногда пробуксовывает.

Тяги в избытке, ведь крутящий момент достигает 370 Н∙м при 2500 об/мин. В характеристиках указано, что спринт до 100 км/ч занимает 9,5 с, хотя по ощущениям кроссовер быстрее и продолжает уверенный разгон и после первой сотни.

Двигатель стал тише, однако на высоких оборотах или в спортивном режиме подает довольно приятный голос. Новый 9-ступенчатый автомат работает плавно и демонстрирует быстрые реакции.

Кроссовер хорошо маневрирует на малых скоростях Фото: Тарас Брязгунов

В городе лучше выбирать режим ECO — в этом случае и турбомотор становится спокойнее, и "аппетит" снижается. Паспортный расход топлива составляет 7,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста получилось 9,5-10,5 л на 100 км при преимущественно городской езде.

Комфорт — в приоритете

В отличие от модели первого поколения, новый MG HS предлагают исключительно с передним приводом, поэтому это больше городской житель, который при необходимости может съехать с асфальта на грунтовую дорогу.

Несмотря на немалую мощность, кроссовер MG HS 2025, как и его предшественник, больше ставит на комфорт, а не на спорт. Подвеска достаточно мягкая, поэтому даже с 19-дюймовой резиной езда довольно комфортабельна и неровности дорог довольно редко дают о себе знать.

Мягкая подвеска хорошо справляется с неровностями дорог Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, днище получило больше шумоизоляции, поэтому ухабы не слышно. В целом, новый MG HS стал тише — шумы ветра и шин дают о себе знать ближе к 120-130 км/ч.

Руль кроссовера достаточно легкий, хотя в спортивном режиме наполняется весом и становится более острым. MG HS довольно маневренный в городских условиях, а недостаточная поворачиваемость редко дает о себе знать. Авто стало ниже, поэтому и крены кузова теперь меньше.

Цена MG HS

Купить новый MG HS в Украине можно за 1 228 608 гривен за 2,0-литровую версию. Плагин-гибрид стоит 1 554 217 гривен и является самой дешевой на украинском рынке моделью с подобной силовой установкой. Кроссовер почти не подорожал по сравнению с предшественником и является довольно доступным предложением в своем сегменте — аналоги с похожими характеристиками и комплектацией обычно дороже.

Фары MG HS стали уже Фото: Тарас Брязгунов Фонари соединены диодной полосой Фото: Тарас Брязгунов Комплектация MG HS включает 19-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый MG HS сделал большой шаг вперед, ведь стал интереснее внешне, качественнее внутри, современнее и просторнее, оставаясь при этом относительно недорогим, по меркам своего класса. 2,0-литровая версия модели довольно резво едет, однако если в приоритете экономия, то стоит обратить внимание на гибрид.

Плюсы MG HS:

просторный салон;

богатая комплектация при невысокой цене;

мощный двигатель.

Минусы MG HS:

повышенный расход топлива;

отсутствие полного привода.

Технические характеристики MG HS

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1995 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 231/5300 Крутящий момент, Нм/об/мин. 370/2500 Коробка передач 9-ст. автоматическая Привод передний Расход топлива, л/100 км 7,2 Макс. скорость, км/ч 220 Разгон 0–100 км/ч, с 9,5 Объем топливного бака, л 65

Важно