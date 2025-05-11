Кроссовер для активного водителя: тест-драйв нового Ford Puma

Ford Puma прошел обновление и уже представлен на украинском рынке. Фокус познакомился с компактным кроссовером и узнал, какие изменения он претерпел и сохранил ли свой живой характер.

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Кроссоверы давно уже утвердились как самый популярный автомобильный сегмент и постепенно вытесняют с рынка модели других классов. К примеру, после прекращения выпуска Ford Fiesta частично ее нишу занял родственный кроссовер Puma. Компактная модель выделяется на фоне "одноклассников" хорошо настроенным шасси и интересной управляемостью. Недавно она прошла модернизацию и Фокусу выпала возможность познакомиться с обновленным кроссовером.

Кроссоверу изменили оптику и решетку радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Все знакомо — дизайн Ford Puma

Кроссовер Ford Puma 2025 внешне изменился очень мало и стоит хорошо присмотреться, чтобы узнать обновленную модель. У нее иная решетка радиатора и освеженная оптика.

Ford Puma сохраняет атлетичный дизайн с раздутыми боковинами, изогнутым капотом, высокой оконной линией и короткими свесами кузова. У него покатая крыша и большой изогнутый спойлер, а расширенные "плечи" задних крыльев подчеркнуты фонарями. Решетка радиатора в виде улыбки сочетается с высоко посаженными фарами, которые теперь матричные в топовой версии.

Puma — самый компактный кроссовер Ford Фото: Тарас Брязгунов

Еще ярче варианты ST-Line и ST-Line X с более выразительными бамперами, сотовым узором радиаторной решетки, обвесом в цвет кузова и 18-дюймовыми дисками.

Размеры Ford Puma 2025:

длина — 4186 мм;

ширина — 1805 мм;

высота — 1537 мм;

колесная база — 2588 мм.

Сзади освежили фонари кроссовера Фото: Тарас Брязгунов

Большие перемены — салон Ford Puma

При открытии дверей кроссовер приветствует водителя — на землю высвечивается изображение пумы. Если дизайн Ford Puma почти не изменился, то интерьер кроссовера — фактически полностью новый. Авто получило новую переднюю панель, рычаг КПП и необычный двухспицевый руль, приплюснутый сверху и снизу.

Внутренняя отделка улучшена — в большинстве версий использована экокожа и замша с контрастными красными швами. На руле кожа перфорирована, а педали украшены металлическими накладками. Интересная деталь: на лобовое стекло нанесено изображение силуэта Ford Puma.

Ford Puma получил новую переднюю панель, более крупный тачскрин и оригинальный руль Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Ford Puma оснастили увеличенным цифровым щитком приборов, показания которого теперь лучше считываются. При необходимости его можно настроить и вывести нужную информацию.

Большим стал и центральный тачскрин — теперь он 12-дюймовый. Новая мультимедийная система SYNC 4 более современная и работает довольно быстро, а Android Auto и Apple CarPlay являются беспроводными.

Впрочем, теперь и настройки климат-контроля меняются через мультимедийную систему, что не слишком удобно делать во время езды. Исчезли и почти все переключатели аудио. У дорестайлинговой модели были физические кнопки и пользоваться ими было удобнее.

Цифровой щиток приборов стал больше и современнее Фото: Тарас Брязгунов

Центральная консоль Ford Puma также новая — с нишей с беспроводной зарядкой для смартфона и удобным расположением USB-портов. В салоне кроссовера немало отсеков для мелких вещей и есть даже место, где можно оставить ключ. Однако бардачок и бокс в подлокотнике не очень большие.

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Насколько вместителен Ford Puma

Водительское место в Ford Puma 2025 удобное. Кресло и рулевая колонка имеют достаточно регулировок (можно настроить и поясничную опору), чтобы найти удобное положение.

Передние сиденья упругие и с отличной боковой поддержкой. Примечательно, что во всех Ford Puma в Украине есть подогрев кресел, руля и лобового стекла.

Передние кресла удобные и прекрасно удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Сзади не слишком много места над головой Фото: Тарас Брязгунов

А вот к обзорности есть вопросы. Посадка в Ford Puma довольно низкая, по меркам кроссоверов, а оконная линия высокая. К тому же, заднее стекло и боковые зеркала заднего вида небольшие. Впрочем, в базовой версии есть камера заднего вида, а в топовом варианте ST-Line X камеры установлены по кругу.

Второй ряд — не самый просторный в классе и если места для ног еще вполне достаточно, то запас над головой не слишком большой. Хотя мне при росте 176 см сзади не тесно.

Салон Ford Puma не очень широкий, поэтому здесь комфортнее двум пассажирам. Подлокотник на заднем ряду отсутствует (хотя это не редкость для сегмента B-SUV), но есть USB-порты.

Багажник Ford Puma один из самых больших в классе — 456 л Фото: Тарас Брязгунов Пол в багажнике двухуровневый Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями образуется 1216-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом нет запаски, но есть отсек Фото: Тарас Брязгунов

Зато багажник Ford Puma является одним из самых больших в этом классе: 456 л в обычном состоянии и 1216 л — со сложенными задними сиденьями. Пол здесь двухуровневый, а под ним — дополнительный отсек. Порог багажника немного высоковат, зато двери в более дорогих версиях имеют электропривод с сенсором открытия.

Комплектация Ford Puma 2025

Топовый кроссовер Ford Puma ST-Line X достаточно богато оснащен — бесключевой доступ, камеры кругового обзора, акустика Bang&Olufsen адаптивный круиз-контроль, мониторинг "слепых" зон.

Бардачок Ford Puma не слишком большой Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике глубокий, но узкий Фото: Тарас Брязгунов В центральной консоли есть ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили USB-порты для задних пассажиров Фото: Тарас Брязгунов На лобовое стекло нанесли силуэт Ford Puma

Впрочем, и базовая комплектация Titanium не бедная — запуск с кнопки, климат-контроль, камера, парктроник, подогревы, датчики дождя и света. Кроме того, все Ford Puma 2025 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля усталости водителя и распознавания дорожных знаков.

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Оживленные три цилиндра — двигатель Ford Puma

Все бензиновые Ford Puma 2025 оснащены 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором EcoBoost, хотя недавно появился еще и электрический вариант. В Украине кроссовер предлагают в модификациях на 125 и 155 л. с. с "мягкой" гибридной установкой.

1,0-литровый турбомотор отличается бодрым характером Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу предоставили более мощный вариант, который оказался довольно резвым. Двигатель обладает бодрым характером и быстро раскручивается, особенно в спортивном режиме. Вместе с тем, он довольно тяговитый в среднем диапазоне оборотов: пиковые 190 Н∙м крутящего момента доступны с 2100 и вплоть до 5500 об/мин. Для быстрой смены полосы в городе или обгона на трассе — то что надо.

Динамика Ford Puma ST-Line X вполне приличная — 8,7 с до 100 км/ч и максимальные 210 км/ч. Трехцилиндровый мотор довольно шумный и особенно это заметно после 3000 об/мин, однако вибрации не ощущаются.

Ford Puma радует отличной управляемостью Фото: Тарас Брязгунов

Гибридная установка позволяет глушить двигатель во время остановки и делает кроссовер довольно экономичным. Заявленный расход топлива — 5,5-6,3 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось около 9 л на 100 км в городе и 6,4 л/100 км — за городом.

Ставка на управляемость

7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями Powershift работает быстро и без дерганий. Привод у Ford Puma остается исключительно передним. К тому же, небольшой клиренс (163 мм) намекает, что этот кроссовер все же создан для асфальта.

Подвеска кроссовера несколько упругая, зато крены кузова незначительны Фото: Тарас Брязгунов

И именно на асфальте Ford Puma есть чем поразить. Родство с Fiesta дает о себе знать, ведь кроссовер прекрасно управляется — в классе B-SUV мало кто с ним может сравниться. Его руль точный и довольно информативный, а в спортивном режиме становится тяжелее.

Кроссовер неплохо чувствует себя на извилистых дорогах — недостаточная поворачиваемость не проявляется, а крены кузова в виражах небольшие. Подвеска в версии ST-Line X несколько жестче и колеса 18-дюймовые, поэтому езда довольно упругая.

Также стоит отметить, что на трассе после 110 км/ч проявляются аэродинамические шумы. Все же шумоизоляция Ford Puma — не лучшая в классе.

Ford Puma впервые получил матричные фары Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Топовый вариант ST Line X получил 18-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов На крыше установлен изогнутый спойлер Фото: Тарас Брязгунов Бамперы в версии ST Line X имеют более выразительный дизайн Фото: Тарас Брязгунов

Цена Ford Puma

Новый Ford Puma в Украине стартует с 1 131 485 гривен за вариант Titanium со 125-сильным двигателем. Топовая 155-сильная версия в исполнении ST-Line X стоит 1 443 128 гривен. В принципе, в сегменте B-SUV есть ряд более доступных моделей, хотя Puma все же богато оснащен и имеет гибридную установку.

Вердикт Фокуса

Ford Puma — кроссовер для активного водителя, который ценит управляемость больше, чем внутреннее пространство. Стоит помнить, что первое поколение Puma было молодежным купе. Компактная модель умеет дарить эмоции, однако при этом остается довольно практичной и экономичной.

Плюсы Ford Puma:

неплохое оснащение;

большой багажник;

хорошая управляемость.

Минусы Ford Puma:

не лучшая обзорность;

слабая шумоизоляция.

Технические характеристики Ford Puma

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом и мягкая гибридная установка Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 999 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 155/6000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 190/2100-5500 Коробка передач 7-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км 5,5-6,3 Макс. скорость, км/ч 200 Разгон 0–100 км/ч, с 8,7 Объем топливного бака, л 42

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