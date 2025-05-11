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Кросовер для активного водія: тест-драйв нового Ford Puma

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Фото: Тарас Брязгунов | Кросовер Ford Puma пройшов оновлення

Ford Puma пройшов оновлення і вже представлений на українському ринку. Фокус познайомився із компактним кросовером та дізнався, яких змін він зазнав та чи зберіг свій жвавий характер.

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Кросовери давно вже утвердилися як найпопулярніший автомобільний сегмент і поступово витісняють із ринку моделі інших класів. Приміром, після припинення випуску Ford Fiesta частково її нішу зайняв споріднений кросовер Puma. Компактна модель виділяється на фоні "однокласників" добре налаштованим шасі та цікавою керованістю. Нещодавно вона пройшла модернізацію і Фокусу випала можливість познайомитися з оновленим кросовером.

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Кросоверу змінили оптику та решітку радіатора
Фото: Тарас Брязгунов

Усе знайомо – дизайн Ford Puma

Кросовер Ford Puma 2025 зовні змінився надзвичайно мало і варто добре придивитися, аби пізнати оновлену модель. У неї інакша решітка радіатора та освіжена оптика.

Ford Puma зберігає атлетичний дизайн із роздутими боковинами, вигнутим капотом, високою віконною лінією та короткими звисами кузова. У нього покатий дах та великий вигнутий спойлер, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені ліхтарями. Решітка радіатора у вигляді посмішки поєднується із високо посадженими фарами, які тепер матричні в топовій версії.

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Puma — найкомпактніший кросовер Ford
Фото: Тарас Брязгунов

Ще яскравішими є варіанти ST-Line та ST-Line X із виразнішими бамперами, сотовим візерунком радіаторної решітки, обвісом у колір кузова та 18-дюймовими дисками.

Розміри Ford Puma 2025:

  • довжина – 4186 мм;
  • ширина – 1805 мм;
  • висота – 1537 мм;
  • колісна база – 2588 мм.
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Ззаду освіжили ліхтарі кросовера
Фото: Тарас Брязгунов

Великі зміни – салон Ford Puma

При відкритті дверей кросовер вітає водія – на землю висвічується зображення пуми. Якщо дизайн Ford Puma майже не змінився, то інтер’єр кросовера – фактично повністю новий. Авто отримало нову передню панель, важіль КПП та незвичне двоспицеве кермо, приплюснуте згори та знизу.

Внутрішнє оздоблення покращено – у більшості версій використано екошкіру та замшу з контрастними червоними швами. На кермі шкіра перфорована, а педалі прикрашені металічними накладками. Цікава деталь: на лобове скло нанесено зображення силуету Ford Puma.

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Ford Puma отримав нову передню панель, більший тачскрін і оригінальне кермо
Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Ford Puma оснастили збільшеним цифровим щитком приладів, покази якого тепер краще зчитуються. За потреби його можна налаштувати і вивести потрібну інформацію.

Більшим став і центральний тачскрін — тепер він 12-дюймовий. Нова мультимедійна система SYNC 4 сучасніша і працює доволі швидко, а Android Auto та Apple CarPlay є бездротовими.

Утім, тепер і налаштування клімат-контролю змінюються через мультимедійну систему, що не надто зручно робити під час їзди. Зникли і майже всі перемикачі аудіо. У дорестайлінгової моделі були фізичні кнопки і користуватися ними було зручніше.

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Цифровий щиток приладів став більшим і сучаснішим
Фото: Тарас Брязгунов

Центральна консоль Ford Puma також нова – із нішею з бездротовою зарядкою для смартфона та зручним розташуванням USB-портів. У салоні кросовера чимало відсіків для дрібних речей і є навіть місце, де можна залишити ключ. Однак бардачок та бокс у підлокітнику не дуже великі.

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Наскільки місткий Ford Puma

Водійське місце у Ford Puma 2025 зручне. Крісло та кермова колонка мають достатньо регулювань (можна налаштувати і поперекову опору), аби знайти зручне положення.

Передні сидіння пружні і з чудовою боковою підтримкою. Примітно, що в усіх Ford Puma в Україні є підігрів крісел, керма та лобового скла.

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Передні крісла зручні і чудово утримують спину
Фото: Тарас Брязгунов
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Ззаде не надто багато місця над головою
Фото: Тарас Брязгунов

А от до оглядовості є питання. Посадка в Ford Puma доволі низька, за мірками кросоверів, а віконна лінія висока. До того ж, заднє скло і бокові дзеркала заднього виду невеликі. Утім, у базовій версії є камера заднього виду, а в топовому варіанті ST-Line X камери встановлені по колу.

Другий ряд – не найпросторіший у класі і якщо місця для ніг ще цілком достатньо, то запас над головою не надто великий. Хоча мені при зрості 176 см ззаду не тісно.

Салон Ford Puma не дуже широкий, тому тут комфортніше двом пасажирам. Підлокітник на задньому ряді відсутній (хоча це не дивина для сегменту B-SUV), але є USB-порти.

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Багажник Ford Puma один із найбільших у класі — 456 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Підлога в багажнику дворівнева
Фото: Тарас Брязгунов
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Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1216-літровий відсік
Фото: Тарас Брязгунов
Ford Puma, новий Ford Puma, кросовер Ford, Ford Puma 2025 Fullscreen
Під підлогою немає запаски, але є відсік
Фото: Тарас Брязгунов
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Зате багажник Ford Puma є одним із найбільших у цьому класі: 456 л у звичайному стані та 1216 л — зі складеними задніми сидіннями. Підлога тут дворівнева, а під нею – додатковий відсік. Поріг багажника трохи зависокий, зате двері у дорожчих версіях мають електропривід із сенсором відкриття.

Комплектація Ford Puma 2025

Топовий кросовер Ford Puma ST-Line X досить багато оснащений – безключовий доступ, камери кругового огляду, акустика Bang&Olufsen адаптивний круїз-контроль, моніторинг "сліпих" зон.

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Бардачок Ford Puma не надто великий
Фото: Тарас Брязгунов
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Бокс у підлокітнику глибокий, але вузький
Фото: Тарас Брязгунов
Ford Puma, новий Ford Puma, кросовер Ford, Ford Puma 2025 Fullscreen
У центральній консолі є ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів
Фото: Тарас Брязгунов
Ford Puma, новий Ford Puma, кросовер Ford, Ford Puma 2025 Fullscreen
Для задніх пасажирів встановили USB-порти
Фото: Тарас Брязгунов
Ford Puma, новий Ford Puma, кросовер Ford, Ford Puma 2025 Fullscreen
На лобове скло нанесли силует Ford Puma
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Ford Puma, новий Ford Puma, кросовер Ford, Ford Puma 2025
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Утім, і базова комплектація Titanium не бідна – запуск із кнопки, клімат-контроль, камера, парктронік, підігріви, датчики дощу та світла. Крім того, всі Ford Puma 2025 отримали системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю втоми водія та розпізнавання дорожніх знаків.

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Жваві три циліндри — двигун Ford Puma

Усі бензинові Ford Puma 2025 оснащені 1,0-літровим трициліндровим турбомотором EcoBoost, хоча нещодавно з’явився ще й електричний варіант. В Україні кросовер пропонують у модифікаціях на 125 та 155 к. с. із "м’якою" гібридною установкою.

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1,0-літровий турбомотор вирізняється бадьорим характером
Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу надали потужніший варіант, який виявився доволі жвавим. Двигун має бадьорий характер і швидко розкручується, особливо в спортивному режимі. Разом із тим, він доволі тяговитий у середньому діапазоні обертів: пікові 190 Н∙м крутного моменту доступні з 2100 і аж до 5500 об/хв. Для швидкої зміни смуги у місті чи обгону на трасі – те що треба.

Динаміка Ford Puma ST-Line X цілком пристойна – 8,7 с до 100 км/год та максимальні 210 км/год. Трициліндровий мотор доволі шумний і особливо це помітно після 3000 об/хв, проте вібрації не відчуваються.

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Ford Puma радує чудовою керованістю
Фото: Тарас Брязгунов

Гібридна установка дозволяє глушити двигун під час зупинки та робить кросовер доволі економічним. Заявлена витрата пального – 5,5-6,3 л/100 км у змішаному циклі. У нас вийшло близько 9 л на 100 км у місті та 6,4 л/100 км – за містом.

Ставка на керованість

7-ступінчастий робот із двома зчепленнями Powershift працює швидко і без смикань. Привід у Ford Puma залишається виключно переднім. До того ж, невеликий кліренс (163 мм) натякає, що цей кросовер все ж створений для асфальту.

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Підвіска кросовера дещо пружна, зате крени кузова незначні
Фото: Тарас Брязгунов

І саме на асфальті Ford Puma є чим вразити. Спорідненість із Fiesta дається взнаки, адже кросовер чудово керується — у класі B-SUV мало хто з ним може зрівнятися. Його кермо точне та доволі інформативне, а в спортивному режимі стає важчим.

Кросовер непогано почувається на звивистих дорогах – недостатня поворотність не проявляється, а крени кузова у віражах невеликі. Підвіска у версії ST-Line X дещо жорсткіша та й колеса 18-дюймові, тому їзда доволі пружна.

Також варто зазначити, що на трасі після 110 км/год проявляються аеродинамічні шуми. Усе ж шумоізоляція Ford Puma – не найкраща в класі.

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Ford Puma вперше отримав матричні фари
Фото: Тарас Брязгунов
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Фото: Тарас Брязгунов
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Топовий варіант ST Line X отримав 18-дюймові диски
Фото: Тарас Брязгунов
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На даху встановлено вигнутий спойлер
Фото: Тарас Брязгунов
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Бампери у версії ST Line X мають виразніший дизайн
Фото: Тарас Брязгунов
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Ціна Ford Puma

Новий Ford Puma в Україні стартує з 1 131 485 гривень за варіант Titanium зі 125-сильним двигуном. Топова 155-сильна версія у виконанні ST-Line X коштує 1 443 128 гривень. У принципі, в сегменті B-SUV є низка доступніших моделей, хоча Puma все ж багато оснащений та має гібридну установку.

Вердикт Фокусу

Ford Puma – кросовер для активного водія, який цінує керованість більше, ніж внутрішній простір. Варто пам'ятати, що перше покоління Puma було молодіжним купе. Компактна модель вміє дарувати емоції, проте при цьому залишається доволі практичною та економічною.

Плюси Ford Puma:

  • непогане оснащення;
  • великий багажник;
  • гарна керованість.

Мінуси Ford Puma:

  • не найкраща оглядовість;
  • заслабка шумоізоляція.

Технічні характеристики Ford Puma

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом та м'яка гібридна установка
Кількість і розташування циліндрів R3
Об'єм двигуна 999
Потужність двигуна, к. с./об/хв 155/6000
Обертальний момент, Нм/об/хв 190/2100-5500
Коробка передач 7-ст. робот з двома зчепленнями
Привід передній
Споживання пального, комбінований цикл, л/100 км 5,5-6,3
Макс. швидкість, км/год 200
Розгін 0–100 км/год, с 8,7
Об'єм паливного баку, л 42
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