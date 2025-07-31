Доступного британського конкурента Tesla Model Y розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапили перші фото MG S6 EV. Недорогий сімейний електрокросовер запропонують у версіях потужністю до 362 сил.

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Новий електромобіль MG S6 EV дебютує в першій половині 2026 року і вже підтверджено його появу на ринках Європи, Азії та Австралії. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Електрокросовер MG S6 EV стане наступником моделі Marvel R та недорогим конкурентом Tesla Model Y, адже має схожі розміри з американським електрокаром.

Модель запропонують у версіях потужністю від 204 до 362 к. с.

Габарити MG S6 EV:

довжина – 4708 мм;

ширина – 1912 мм;

висота – 1664 мм;

колісна база – 2835 мм;

кліренс – 190 мм;

маса – 1880 кг.

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Дизайн витриманий у стилістиці молодшого MG S5 EV – із вираженим "носом" та тоненькими дворівневими фарами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. На вибір пропонуватимуть колісні диски діаметром 19 або 20 дюймів.

Салон MG S6 EV не показали, проте розкрили характеристики електрокара. Кросовер отримає задньопривідні версії на 205 та 245 к. с., а також повнопривідний 362-сильний варіант. На вибір запропонують батареї ємністю 62,2 або 77 кВт∙год, проте запас ходу поки не розкривають.

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