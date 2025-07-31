Доступного британского конкурента Tesla Model Y рассекретили до презентации (фото)

В интернет попали первые фото MG S6 EV. Недорогой семейный электрокроссовер предложат в версиях мощностью до 362 сил.

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Новый электромобиль MG S6 EV дебютирует в первой половине 2026 года и уже подтверждено его появление на рынках Европы, Азии и Австралии. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Электрокроссовер MG S6 EV станет преемником модели Marvel R и недорогим конкурентом Tesla Model Y, ведь имеет схожие размеры с американским электрокаром.

Модель предложат в версиях мощностью от 204 до 362 л.с.

Габариты MG S6 EV:

длина — 4708 мм;

ширина — 1912 мм;

высота — 1664 мм;

колесная база — 2835 мм;

клиренс — 190 мм;

масса — 1880 кг.

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Дизайн выдержан в стилистике младшего MG S5 EV — с выраженным "носом" и тоненькими двухуровневыми фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова. На выбор будут предлагаться колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов.

Салон MG S6 EV не показали, зато раскрыли характеристики электрокара. Кроссовер получит заднеприводные версии на 205 и 245 л. с., а также полноприводный 362-сильный вариант. На выбор предложат батареи емкостью 62,2 или 77 кВт∙ч, однако запас хода пока не раскрывают.

Ранее стало известно, что на европейский рынок выйдет дешевый электромобиль MG2 стоимостью 20 000 евро.

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