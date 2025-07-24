Цена — 20 000 евро: MG готовит новый дешевый электрокар для Европы (фото)

В линейке MG появится базовая электрическая модель. Компактный городской хэтчбек будет стоить примерно 20 000 евро.

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Доступный электромобиль MG2 (именно так назовут модель) дебютирует во второй половине 2026 года. Эту информацию подтвердил изданию Auto Express руководитель отдела продуктов и планирования MG Дэвид Эллисон.

По его словам, новый электромобиль станет "зеленой" альтернативой хэтчбеку MG3. Его конкурентами будут новые электромобили Citroen e-C3, Renault Twingo и Volkswagen ID.1.

Электрокар будет стоить примерно 20 000 евро Фото: Auto Express

"Думаю, сейчас все смотрят в этом направлении — B-сегмент или чуть ниже, около 4 метров длиной, в той "магической" ценовой категории в 20 000 евро", — отметил Дэвид Эллисон.

Судя по первым рендерам, электрокар действительно будет напоминать новый MG3. У него похожий силуэт и рельефные боковины. А вот передняя часть выдержана в духе старшего MG4.

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Салон MG2 не показали, однако известно, что электрокар оснастят двумя экранами на передней панели. Бюджетная модель получит набор современных систем безопасности.

Ожидается, что именно у MG4 позаимствуют для хэтчбека архитектуру Modular Scalable Platform. Он может получить батарею емкостью 51 кВт∙ч.

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