Ціна – 20 000 євро: MG готує новий дешевий електрокар для Європи (фото)

У лінійці MG з’явиться базова електрична модель. Компактний міський хетчбек коштуватиме приблизно 20 000 євро.

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Доступний електромобіль MG2 (саме так назвуть модель) дебютує у другій половині 2026 року. Цю інформацію підтвердив виданню Auto Express керівник відділу продуктів та планування MG Девід Еллісон.

За його словами, новий електромобіль стане "зеленою" альтернативою хетчбеку MG3. Його конкурентами будуть нові електромобілі Citroen e-C3, Renault Twingo та Volkswagen ID.1.

Електрокар коштуватиме приблизно 20 000 євро Фото: Auto Express

"Гадаю, зараз усі дивляться в цьому напрямі – B-сегмент або трохи нижче, близько 4 метрів завдовжки, у тій "магічній" ціновій категорії в 20 000 євро", — зазначив Девід Еллісон.

Судячи з перших рендерів, електрокар дійсно нагадуватиме новий MG3. У нього схожий силует та рельєфні боковини. А от передня частина витримана у дусі старшого MG4.

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Салон MG2 не показали, проте відомо, що електрокар оснастять двома екранами на передній панелі. Бюджетна модель отримає набір сучасних систем безпеки.

Очікується, що саме в MG4 запозичать для хетчбека архітектуру Modular Scalable Platform. Він може отримати батарею ємністю 51 кВт∙год.

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