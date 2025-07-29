Запас хода 720 км и 4,5 с до сотни: дебютировал необычный семейный электрокар Li Auto (фото)
Представлен новый электромобиль Li Auto i8. Минивэн с нестандартным футуристическим дизайном получил мощную 536-сильную установку, а его запас хода превысил 700 км.
Новый Li Auto i8 поступает в продажу с августа по цене от 321 800 до 369 800 юаней ($44 830 — 51 520). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Китайский минивэн Li Auto i8 отличается авангардным обтекаемым дизайном с выраженным "носом", большим углом наклона лобового стекла, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Заднее стекло прикрыто спойлером. Коэффициент аэродинамического сопротивления очень низкий — 0,218.
Габариты Li Auto i8 2025:
- длина — 5085 мм;
- ширина — 1960 мм;
- высота — 1740 мм;
- колесная база — 3050 мм;
- масса — 2580 кг.
В салоне Li Auto i8 нет традиционного щитка приборов, зато на передней панели установили два огромных 15,7-дюймовых тачскрина. Еще один монитор опускается с крыши для задних пассажиров.
На трех рядах кресел поместятся шестеро. Кресла первого и второго ряда получили электропривод, подогрев и вентиляцию также комплектация включает панорамную крышу, трехзонный климат-контроль и систему полуавтономного движения. Также есть адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска с изменяемым (130-195 мм) клиренсом.Важно
Электромобиль Li Auto i8 оснащен двумя моторами, которые суммарно развивают 536 л.с. и 660 Н∙м. Он способен разогнаться до сотни за 4,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
На выбор предлагаются батареи емкостью 90 и 97,8 кВт∙ч: запас хода составляет 670 и 720 км, соответственно. 800-вольтовая архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: пополнить запас хода на 500 км можно за 10 минут.
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