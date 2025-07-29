Запас ходу 720 км і 4,5 с до сотні: дебютував незвичний сімейний електрокар Li Auto (фото)

Представлено новий електромобіль Li Auto i8. Мінівен із нестандартним футуристичним дизайном отримав потужну 536-сильну установку, а його запас ходу перевищив 700 км.

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Новий Li Auto i8 надходить у продаж із серпня за ціною від 321 800 до 369 800 юанів ($44 830 – 51 520). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Китайський мінівен Li Auto i8 вирізняється авангардним обтічним дизайном із вираженим "носом", великим кутом нахилу лобового скла, високою віконною лінією та вигнутим дахом. Заднє скло прикрите спойлером. Коефіцієнт аеродинамічного опору дуже низький – 0,218.

Довжина Li Auto i8 перевищує 5 метрів

Габарити Li Auto i8 2025:

довжина – 5085 мм;

ширина – 1960 мм;

висота – 1740 мм;

колісна база – 3050 мм;

маса – 2580 кг.

У салоні Li Auto i8 немає традиційного щитка приладів, зате на передній панелі встановили два величезних 15,7-дюймових тачскріни. Ще один монітор опускається з даху для задніх пасажирів.

На передній панелі встановлено два екрани

На трьох рядах крісел помістяться шестеро. Крісла першого та другого ряду отримали електропривід, підігрів і вентиляцію також комплектація включає панорамний дах, тризонний клімат-контроль та систему напівавтономного руху. Також є адаптивні амортизатори та пневмопідвіска зі змінним (130-195 мм) кліренсом.

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Електромобіль Li Auto i8 оснащений двома моторами, які сумарно розвивають 536 к. с. і 660 Н∙м. Він здатен розігнатися до сотні за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Для задніх пасажирів встановили окремий монітор

На вибір пропонують батареї ємністю 90 та 97,8 кВт∙год: запас ходу становить 670 і 720 км, відповідно. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку: поповнити запас ходу на 500 км можна за 10 хвилин.

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