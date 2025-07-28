Зміниться до невпізнання: новий Mercedes V-Class вперше показали на фото

Mercedes-Benz готує нове покоління комерційної моделі V-Class. Вен зміниться зовні та отримає сучасні електричні версії із запасом ходу понад 500 км.

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Новий Mercedes V-Class дебютує в 2026 році, а наразі модель проходить випробування на швидкісному автодромі Нардо в Італії. Фотографії з тестів опублікували на офіційному сайті німецького автовиробника.

Вену покращать аеродинаміку Фото: Mercedes-Benz

Прототипи Mercedes V-Class обклеєні камуфляжною плівкою, проте все ж видно, що дизайн авто зазнає кардинальних змін. У нього інакший силует із довшим капотом та вищою віконною лінією. У Mercedes-Benz зазначили, що аеродинаміка авто покращиться.

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Крім того, заявлено, що модель розділять на дві лінійки. До сімейства Mercedes VLE увійдуть вантажні фургони та пасажирські вени, а до VLS – дорожчі люксові бізнес-шатли.

Новий Mercedes V-Class збудують на сучасній модульній платформі VAN.EA, яка дозволить створити досконаліші електричній модифікації. Їх запас ходу перевищить 500 км.

Запас ходу електричної версії перевищить 500 км Фото: Mercedes-Benz

На випробуваннях прототипи Mercedes VLE проїхали 1090 км зі Штутгарта в Рим через Альпи з лише двома 15-хвилинними зупинками на підзарядку.

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