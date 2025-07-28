Изменится до неузнаваемости: новый Mercedes V-Class впервые показали на фото

Mercedes-Benz готовит новое поколение коммерческой модели V-Class. Вен изменится внешне и получит современные электрические версии с запасом хода более 500 км.

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Новый Mercedes V-Class дебютирует в 2026 году, а сейчас модель проходит испытания на скоростном автодроме Нардо в Италии. Фотографии с тестов опубликовали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Вену улучшат аэродинамику Фото: Mercedes-Benz

Прототипы Mercedes V-Class оклеены камуфляжной пленкой, однако все же видно, что дизайн авто претерпит кардинальные изменения. У него иной силуэт с более длинным капотом и более высокой оконной линией. В Mercedes-Benz отметили, что аэродинамика авто улучшится.

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Кроме того, заявлено, что модель разделят на две линейки. В семейство Mercedes VLE войдут грузовые фургоны и пассажирские вены, а в VLS — более дорогие люксовые бизнес-шаттлы.

Новый Mercedes V-Class построят на современной модульной платформе VAN.EA, которая позволит создать более совершенные электрические модификации. Их запас хода превысит 500 км.

Запас хода электрической версии превысит 500 км Фото: Mercedes-Benz

На испытаниях прототипы Mercedes VLE проехали 1090 км из Штутгарта в Рим через Альпы с всего двумя 15-минутными остановками на подзарядку.

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