Изменится до неузнаваемости: новый Mercedes V-Class впервые показали на фото
Mercedes-Benz готовит новое поколение коммерческой модели V-Class. Вен изменится внешне и получит современные электрические версии с запасом хода более 500 км.
Новый Mercedes V-Class дебютирует в 2026 году, а сейчас модель проходит испытания на скоростном автодроме Нардо в Италии. Фотографии с тестов опубликовали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Прототипы Mercedes V-Class оклеены камуфляжной пленкой, однако все же видно, что дизайн авто претерпит кардинальные изменения. У него иной силуэт с более длинным капотом и более высокой оконной линией. В Mercedes-Benz отметили, что аэродинамика авто улучшится.Важно
Кроме того, заявлено, что модель разделят на две линейки. В семейство Mercedes VLE войдут грузовые фургоны и пассажирские вены, а в VLS — более дорогие люксовые бизнес-шаттлы.
Новый Mercedes V-Class построят на современной модульной платформе VAN.EA, которая позволит создать более совершенные электрические модификации. Их запас хода превысит 500 км.
На испытаниях прототипы Mercedes VLE проехали 1090 км из Штутгарта в Рим через Альпы с всего двумя 15-минутными остановками на подзарядку.
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