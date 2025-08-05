MG представила доступного конкурента VW ID.3 за $10 300 с запасом хода 530 км (фото)

В Китае презентовали новый MG4 второго поколения. Недорогой электрический хэтчбек стал современнее, первым в мире получит инновационную твердотельную батарею, а его запас хода превысит 500 км.

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Электромобиль MG4 2025 поступает в продажу в Китае по цене от 73 800 до 105 800 юаней ($10 300 — 14 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый MG4 претерпел кардинальные изменения внешне, ведь вместо граней во внешности преобладают более плавные линии. Выраженный "нос" сочетается с изогнутыми фарами, а фонари украшены узорами в виде стрелок. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Электрокар подрос в размерах Фото: MG

Хэтчбек MG4 остается недорогой моделью С-класса и аналогом Volkswagen ID.3, однако подрос в размерах по сравнению с предшественником.

Габариты MG4 2025:

длина — 4395 мм;

ширина — 1842 мм;

высота — 1551 мм;

колесная база — 2750 мм.

В салоне установили большой 15,6-дюймовый тачскрин Фото: CarNewsChina

В салоне установили скошенный руль, небольшой цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин. Хэтчбек имеет 471-литровый багажник с 98-литровым отсеком под полом. Комплектация MG4 включает камеры кругового обзора, парковочный автопилот с дистанционным управлением, подогрев сидений и руля.

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Электромобиль MG4 дебютирует в 163-сильной версии и способен развить 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 42,8 и 53,9 кВт∙ч: запас хода составляет 437 и 530 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает 20 минут.

Объем багажника составляет 471 л Фото: CarNewsChina

К тому же, новый MG4 2025 станет первым массовым авто в мире с твердотельной батареей. Такая версия пополнит линейку модели в сентябре.

Между прочим, недавно рассекретили недорогого конкурента Tesla Model Y от MG.

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