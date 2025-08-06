Запас хода 820 км и двери как у Lamborgini: Xpeng показал соперника Tesla Model S (фото)

Презентован новый Xpeng P7 второго поколения. Электрокар отличается аэродинамичным дизайном и имеет "гильотинные" двери, а его запас хода достигает 820 км.

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Китайский электромобиль Xpeng P7 поступит в продажу с сентября и бросит вызов Tesla Model S и Xiomi SU7. О новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

Сзади установлено выдвижное антикрыло Фото: Xpeng

Новый Xpeng P7 выдержан в стилистике киберпанка. В его дизайне сочетаются плавные линии и грани. Седан отличается обтекаемым силуэтом и имеет низкий аэродинамический коэффициент (0,206). Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами. Также стоит отметить выдвижное антикрыло и подъемные "гильотинные" передние двери как у Lamborgini.

На центральной панели установили большой экран Фото: Xpeng

Размеры Xpeng P7 2025:

длина — 5017 мм;

ширина — 1970 мм;

высота — 1427 мм;

колесная база — 3008 мм;

масса — 2090 кг.

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В салоне установили приплюснутый руль, узкий цифровой щиток приборов, большой 15,6-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. Базовая комплектация включает 20-дюймовые диски, систему полуавтономного движения, подогрев и вентиляцию сидений.

Дверь XPeng P7 поднимается вверх Фото: Xpeng

Новый Xpeng P7 представили в 367-сильной заднеприводной и 595-сильной полноприводной версиях. На выбор предлагают батареи емкостью 74,9 и 92,2 кВт∙ч, а запас хода составляет от 702 до 820 км. Авто поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 486 кВт: в таком режиме добавить 500 км запаса хода можно всего за 10 минут.

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