Запас хода 820 км и двери как у Lamborgini: Xpeng показал соперника Tesla Model S (фото)
Презентован новый Xpeng P7 второго поколения. Электрокар отличается аэродинамичным дизайном и имеет "гильотинные" двери, а его запас хода достигает 820 км.
Китайский электромобиль Xpeng P7 поступит в продажу с сентября и бросит вызов Tesla Model S и Xiomi SU7. О новинке рассказали на сайте CarNewsChina.
Новый Xpeng P7 выдержан в стилистике киберпанка. В его дизайне сочетаются плавные линии и грани. Седан отличается обтекаемым силуэтом и имеет низкий аэродинамический коэффициент (0,206). Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами. Также стоит отметить выдвижное антикрыло и подъемные "гильотинные" передние двери как у Lamborgini.
Размеры Xpeng P7 2025:
- длина — 5017 мм;
- ширина — 1970 мм;
- высота — 1427 мм;
- колесная база — 3008 мм;
- масса — 2090 кг.
В салоне установили приплюснутый руль, узкий цифровой щиток приборов, большой 15,6-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. Базовая комплектация включает 20-дюймовые диски, систему полуавтономного движения, подогрев и вентиляцию сидений.
Новый Xpeng P7 представили в 367-сильной заднеприводной и 595-сильной полноприводной версиях. На выбор предлагают батареи емкостью 74,9 и 92,2 кВт∙ч, а запас хода составляет от 702 до 820 км. Авто поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 486 кВт: в таком режиме добавить 500 км запаса хода можно всего за 10 минут.
Кстати, недавно презентовали семейный электрокроссовер Hyundai за $20 000 с запасом хода 700 км.
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