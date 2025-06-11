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Авто

По цене Camry: Xpeng показал стильный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Электрокроссовер Xpeng G7 отличается стремительным дизайном

В Китае презентовали новый Xpeng G7. Электрический купе-кроссовер с динамичным дизайном способен проехать до 700 км без подзарядки.

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О новом электромобиле Xpeng рассказали на сайте CarNewsChina.

Xpeng G7 2025, новый Xpeng G7, кроссовер Xpeng, электромобиль Xpeng, китайский электромобиль, китайский электромобиль Fullscreen
Запас хода авто достигает 700 км
Фото: CarNewsChina

Китайский электрокроссовер является старшим братом Xpeng G6, который уже появился в Украине. Две электрические модели очень похожи — отличаются элегантным дизайном со стремительным силуэтом и тоненькой светодиодной оптикой.

Размеры Xpeng G7 2025:

  • длина — 4892 мм;
  • ширина — 1925 мм;
  • высота — 1655 мм;
  • колесная база — 2890 мм.
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В салоне нет приборной панели
Фото: CarNewsChina

В салоне установили центральный 15,6-дюймовый тачскрин, а вот панели приборов нет — вместо нее добавили проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. Отдельный тачскрин есть у задних пассажиров. Примечательно, что бардачок оснастили кодовым замком. Авто имеет два багажника.

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Авто имеет два багажника
Фото: CarNewsChina

В отделке использована кожа Nappa. Электромобиль Xpeng G7 оснастили панорамной крышей, акустикой с 20 динамиками, электроприводом передних кресел, подогревом и вентиляцией всех сидений.

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Новый Xpeng G7 оснастили 296-сильным электромотором на задней оси. Можно выбрать батареи емкостью 68,5 и 80,8 кВт∙ч: запас хода составляет 602 и 702 км, соответственно.

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Все сиденья оснащены подогревом и вентиляцией
Фото: CarNewsChina

Электрокроссовер Xpeng G7 уже поступил в продажу в Китае. Цена стартует с 235 800 юаней ($32 500) — на уровне Toyota Camry.

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