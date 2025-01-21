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Авто

В Киеве заметили нового конкурента Tesla Model Y с запасом хода более 750 км (фото)

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Фото: Topcars UA | Xpeng G6 — электрический китайский купе-кроссовер

Электромобиль Xpeng G6 — 4,75-метровый купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. Модель выпускается в версиях мощностью от 260 до 487 сил с запасом хода до 755 км.

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В Украине появился новый Xpeng G6. Один из первых электрокроссоверов сфотографировали в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Авто отличается элегантным обтекаемым дизайном
Фото: Topcars UA

Электромобиль Xpeng G6 — конкурент Tesla Model Y. Кроссовер уже продается в ряде стран Европы, однако в Украину его завозят неофициально из Китая. Цена Xpeng G6 составляет от 28 до 40 тыс. долларов.

Новый Xpeng G6 — 4,75-метровый электрокроссовер с обтекаемым дизайном. У него плавные обводы кузова и изогнутая линия крыши.

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В салоне установлен большой тачскрин
Фото: Xpeng

В салоне Xpeng G6 установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а передние сиденья разделены высокой консолью.

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Электрокроссовер Xpeng G6 выпускают в заднеприводных модификациях на 260 и 296 л. с., а также в полноприводном 487-сильном варианте. Топовая версия способна разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на 170 км/ч.

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Запас хода авто достигает 755 км
Фото: Topcars UA

На выбор предлагаются аккумуляторные батареи емкостью 66 и 87,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет от 580 до 755 км. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно запитать электрооборудование.

Кстати, Xpeng выводит на европейский рынок спортивный электрический минивэн на 500 сил.

Также Фокус писал, что в Киеве засветился спортивный электрокар Hyundai на 650 сил.