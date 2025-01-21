У Києві помітили нового конкурента Tesla Model Y із запасом ходу понад 750 км (фото)

Електромобіль Xpeng G6 — 4,75-метровий купе-кросовер із обтічним дизайном. Модель випускають у версіях потужністю від 260 до 487 сил із запасом ходу до 755 км.

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В Україні з’явився новий Xpeng G6. Один із перших електрокросоверів сфотографували в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Xpeng G6 – конкурент Tesla Model Y. Кросовер уже продається в низці країн Європи, проте в Україну його завозять неофіційно з Китаю. Ціна Xpeng G6 становить від 28 до 40 тис. доларів.

Новий Xpeng G6 – 4,75-метровий електрокросовер із обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова та вигнута лінія даху.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Xpeng

У салоні Xpeng G6 встановили вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а передні сидіння розділені високою консоллю.

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Електрокросовер Xpeng G6 випускають у задньопривідних модифікаціях на 260 та 296 к. с., а також у повнопривідному 487-сильному варіанті. Топова версія здатна розігнатися до 100 км/год за 3,4 с. Максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.

На вибір пропонують акумуляторні батареї ємністю 66 та 87,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить від 580 до 755 км. Крім того, є функція двонаправленої зарядки – можна живити електрообладнання.

До речі, Xpeng виводить на європейський ринок спортивний електричний мінівен на 500 сил.

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