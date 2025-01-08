Спорткар для родини: у Європі з'явиться оригінальний електричний мінівен на 500 сил (фото)
Електромобіль Xpeng X9 сягає 5,3 м завдовжки і доступний у версіях на 6 і 7 місць. Топовий 500-сильний варіант електрокара здатен розігнатися до сотні за 5,7 с.
Xpeng планує розширити європейську лінійку моделей. Китайський автовиробник планує вивести на ринок нестандартний електричний мінівен Xpeng X9. Про це стало відомо британському виданню Autocar.
Саме у Велику Британію спершу привезуть новий Xpeng X9. Електрокар з’явиться там на початку 2026 року.Важливо
Електромобіль Xpeng X9 – один із найнезвичніших мінівенів на ринку. 5,3-метрове авто вирізняється стрімким рубаним дизайном із високою віконною лінією та великими кутами нахилу лобового і заднього скла.
Новий Xpeng X9 випускають у версіях на 6 та 7 місць. У його салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 2554 л. Комплектація включає шкіряний салон електропривід сидінь, камери та тризонний клімат-контроль.
Мінівен Xpeng X9 доступний у 320-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 5,7 с.
На вибір пропонують батареї ємністю 84,5 та 101,5 кВт∙год. Запас ходу становить від 610 до 702 км.
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