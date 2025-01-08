Спорткар для родини: у Європі з'явиться оригінальний електричний мінівен на 500 сил (фото)

Електромобіль Xpeng X9 сягає 5,3 м завдовжки і доступний у версіях на 6 і 7 місць. Топовий 500-сильний варіант електрокара здатен розігнатися до сотні за 5,7 с.

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Xpeng планує розширити європейську лінійку моделей. Китайський автовиробник планує вивести на ринок нестандартний електричний мінівен Xpeng X9. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Мінівен вирізняється рубаним дизайном Фото: Xpeng

Саме у Велику Британію спершу привезуть новий Xpeng X9. Електрокар з’явиться там на початку 2026 року.

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Електромобіль Xpeng X9 – один із найнезвичніших мінівенів на ринку. 5,3-метрове авто вирізняється стрімким рубаним дизайном із високою віконною лінією та великими кутами нахилу лобового і заднього скла.

Електрокар пропонують у версіях на 320 і 503 к. с. Фото: Xpeng

Новий Xpeng X9 випускають у версіях на 6 та 7 місць. У його салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 2554 л. Комплектація включає шкіряний салон електропривід сидінь, камери та тризонний клімат-контроль.

Мінівен багато оснащений Фото: Xpeng

Мінівен Xpeng X9 доступний у 320-сильній задньопривідній та 503-сильній повнопривідній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 5,7 с.

Модель випускають у версіях на 6 та 7 місць Фото: Xpeng

На вибір пропонують батареї ємністю 84,5 та 101,5 кВт∙год. Запас ходу становить від 610 до 702 км.

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