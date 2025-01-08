Спорткар для семьи: в Европе появится оригинальный электрический минивэн на 500 сил (фото)

Электромобиль Xpeng X9 достигает 5,3 м в длину и доступен в версиях на 6 и 7 мест. Топовый 500-сильный вариант электрокара способен разогнаться до сотни за 5,7 с.

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Xpeng планирует расширить европейскую линейку моделей. Китайский автопроизводитель планирует вывести на рынок нестандартный электрический минивэн Xpeng X9. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Минивэн отличается рубленым дизайном Фото: Xpeng

Именно в Великобританию сперва привезут новый Xpeng X9. Электрокар появится там в начале 2026 года.

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Электромобиль Xpeng X9 — один из самых необычных минивэнов на рынке. 5,3-метровое авто отличается стремительным рубленым дизайном с высокой оконной линией и большими углами наклона лобового и заднего стекла.

Электрокар предлагают в версиях на 320 и 503 л.с. Фото: Xpeng

Новый Xpeng X9 выпускают в версиях на 6 и 7 мест. В его салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Объем багажника со сложенными задними креслами составляет 2554 л. Комплектация включает кожаный салон электропривод сидений, камеры и трехзонный климат-контроль.

Минивэн богато оснащен Фото: Xpeng

Минивэн Xpeng X9 доступен в 320-сильной заднеприводной и 503-сильной полноприводной модификациях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 5,7 с.

Модель выпускают в версиях на 6 и 7 мест Фото: Xpeng

На выбор предлагаются батареи емкостью 84,5 и 101,5 кВт∙ч. Запас хода составляет от 610 до 702 км.

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