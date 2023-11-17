В Китае поступил в продажу роскошный семейный электромобиль с запасом хода 702 км (фото)

Xpeng X9 получил роскошный интерьер и богатое оснащение. Топовая версия электрического минивэна способна проехать оснащена 503-сильной установкой.

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Электрический минивэн Xpeng X9 стал доступен для предварительного заказа в Китае. Новинка получила стильный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Xpeng X9 расположена раздельная оптика. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Также минивэн получил динамичный силуэт с большими углами наклона лобового и заднего стекол. Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок.

Xpeng X9 получил динамичный силуэт Фото: Xpeng

Xpeng X9 основан на платформе SEPA2.0. Она поддерживает управление задней осью колес, благодаря чему радиус разворота заметно снижается.

Габариты Xpeng X9:

длина — 5293 мм;

ширина — 1988 мм;

высота — 1785 мм;

колесная база — 3160 мм.

В интерьере размещены семь сидений. Для пассажиров второго ряда доступны подлокотники и складные столики. Сзади есть два подстаканника и независимая зона климат-контроля.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Xpeng

Базовый Xpeng X9 оснащен 320-сильным электромотором, а более дорогие комплектации поставляются с двумя электромоторами мощностью 503 л.с. Они питаются от аккумуляторных батарей емкостью 84,5 или 101,5 кВт⋅час. Запас хода составляет 610, 640 или 702 км на одном заряде в зависимости от версии.

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Минивэн доступен для заказа в Китае по цене от 388 000 юаней (54 000 долларов). За залог в 2000 юаней (280 долларов) клиенты получат скидку и пожизненную гарантию на авто.

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