У Китаї надійшов у продаж розкішний сімейний електромобіль із запасом ходу 702 км (фото)

Xpeng X9 отримав розкішний інтер'єр і багате оснащення. Топова версія електричного мінівена здатна проїхати оснащена 503-сильною установкою.

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Електричний мінівен Xpeng X9 став доступний для попереднього замовлення в Китаї. Новинка отримала стильний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Xpeng X9 розташована роздільна оптика. На бампері є кілька повітрозабірників.

Також мінівен отримав динамічний силует з великими кутами нахилу лобового і заднього скіла. Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок.

Xpeng X9 отримав динамічний силует Фото: Xpeng

Xpeng X9 заснований на платформі SEPA2.0. Вона підтримує управління задньою віссю коліс, завдяки чому радіус розвороту помітно знижується.

Габарити Xpeng X9:

довжина — 5293 мм;

ширина — 1988 мм;

висота — 1785 мм;

колісна база — 3160 мм.

В інтер'єрі розміщено сім сидінь. Для пасажирів другого ряду доступні підлокітники та складні столики. Ззаду є два підстаканники та незалежна зона клімат-контролю.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Xpeng

Базовий Xpeng X9 оснащений 320-сильним електромотором, а дорожчі комплектації поставляються з двома електромоторами потужністю 503 к.с. Вони живляться від акумуляторних батарей місткістю 84,5 або 101,5 кВт⋅год. Запас ходу становить 610, 640 або 702 км на одному заряді залежно від версії.

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Мінівен доступний для замовлення в Китаї за ціною від 388 000 юанів (54 000 доларів). За заставу у 2000 юанів (280 доларів) клієнти отримають знижку і довічну гарантію на авто.

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