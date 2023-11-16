Недорогой китайский электрокроссовер с запасом хода 770 км поступил в производство (фото)

GAC Aion Hyper HT доступен только с задним приводом и электромотором мощностью до 340 сил. Новинка способна проехать до 770 км на одном заряде.

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Электрокроссовер GAC Aion Hyper HT дебютировал в Китае. Новинка получила стильный дизайн, бюджетный ценник и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

GAC Aion Hyper HT получил минималистичный дизайн с каплевидными передними фарами. Также спереди расположены дневные ходовые огни и воздухозаборник.

Задние фонари объединены в один блок. На бампере есть компактный диффузор.

Сзади установлены узкие фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты GAC Aion Hyper HT:

длина — 4935 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1700 мм;

колесная база — 2935 мм.

GAC Aion Hyper HT получил необычные задние двери типа "крыло чайки", как у Tesla Model X. Помимо этого модель имеет скрытые дверные ручки.

В интерьере размещены 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. В список оснащения входят 22 динамика Dolby Atmos, две беспроводные зарядки, подогрев сидений и 10-точечный массаж для пассажиров переднего ряда.

В интерьере установлен большой дисплей Фото: GAC

GAC Aion Hyper HT оснащен электромотором мощностью 245/340 л.с. и 355/430 Нм крутящего момента. Модель доступна только с задним приводом. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,8 или 5,8 секунды в зависимости от версии.

Электрокроссовер доступен с аккумуляторными батареями емкостью от 70 до 93 кВт⋅час. Запас хода составляет от 550 до 770 км на одном заряде.

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GAC Aion Hyper HT уже доступен для покупки в Китае. Начальная стоимость новинки составляет 213 900 юаней (29 520 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что в Китае поступил в продажу доступный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV Macaron.