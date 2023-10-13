Китайцы представили электрокроссовер в стиле Tesla Model X с запасом хода 600 км (фото)

GAC Aion Hyper HT станет более дешевой альтернативой Tesla Model X. Электрокроссовер оснащен 335-сильной установкой и способен разгоняться до сотни за 5,8 секунды.

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Линейку электромобилей GAC Aion пополнит кроссовер Hyper HT. Новинка отличается стильным дизайном и необычными задними дверьми. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Спереди GAC Aion Hyper HT расположены каплевидные фары. Под ними находятся два воздухозаборника.

Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. Главной особенностью новинки являются задние двери, которые открываются вверх, как у Tesla Model X.

Задние фонари объединены в один блок Фото: MIIT China

Габариты GAC Aion Hyper HT:

длина — 4935 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1700 мм;

колесная база — 2935 мм.

На электрокроссовер установлены 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые — сзади. Также предусмотрены панорамная крыша и камеры на передних крыльях.

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В интерьере разместили плоский руль, большой дисплей информационно-развлекательной системы и компактную панель приборов. В список оснащения входят продвинутые системы помощи водителю.

GAC Aion Hyper HT получил два дисплея в интерьере Фото: CarNewsChina

GAC Aion Hyper HT оснащен электромотором мощностью 335 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 5,8 секунды. Запас хода составит до 600 км на одном заряде. Стоимость и дата выхода кроссовер на рынок неизвестны.

Ранее Фокус рассказал, что GAC представил гибридный кроссовер Trumpchi ES9.