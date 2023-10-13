Китайцы представили электрокроссовер в стиле Tesla Model X с запасом хода 600 км (фото)
GAC Aion Hyper HT станет более дешевой альтернативой Tesla Model X. Электрокроссовер оснащен 335-сильной установкой и способен разгоняться до сотни за 5,8 секунды.
Линейку электромобилей GAC Aion пополнит кроссовер Hyper HT. Новинка отличается стильным дизайном и необычными задними дверьми. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Спереди GAC Aion Hyper HT расположены каплевидные фары. Под ними находятся два воздухозаборника.
Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок. Главной особенностью новинки являются задние двери, которые открываются вверх, как у Tesla Model X.
Габариты GAC Aion Hyper HT:
- длина — 4935 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1700 мм;
- колесная база — 2935 мм.
На электрокроссовер установлены 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые — сзади. Также предусмотрены панорамная крыша и камеры на передних крыльях.Важно
В интерьере разместили плоский руль, большой дисплей информационно-развлекательной системы и компактную панель приборов. В список оснащения входят продвинутые системы помощи водителю.
GAC Aion Hyper HT оснащен электромотором мощностью 335 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 5,8 секунды. Запас хода составит до 600 км на одном заряде. Стоимость и дата выхода кроссовер на рынок неизвестны.
Ранее Фокус рассказал, что GAC представил гибридный кроссовер Trumpchi ES9.