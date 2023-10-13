Китайці представили електрокросовер у стилі Tesla Model X із запасом ходу 600 км (фото)

GAC Aion Hyper HT стане дешевшою альтернативою Tesla Model X. Електрокросовер оснащений 335-сильною установкою і здатний розганятися до сотні за 5,8 секунди.

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Лінійку електромобілів GAC Aion поповнить кросовер Hyper HT. Новинка вирізняється стильним дизайном і незвичайними задніми дверима. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Спереду GAC Aion Hyper HT розташовані краплеподібні фари. Під ними знаходяться два повітрозабірники.

Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Головною особливістю новинки є задні двері, які відчиняються вгору, як у Tesla Model X.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: MIIT China

Габарити GAC Aion Hyper HT:

довжина — 4935 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1700 мм;

колісна база — 2935 мм.

На електрокросовер встановлено 19-дюймові колісні диски спереду і 20-дюймові — ззаду. Також передбачені панорамний дах і камери на передніх крилах.

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В інтер'єрі розмістили плоске кермо, великий дисплей інформаційно-розважальної системи та компактну панель приладів. У список оснащення входять просунуті системи допомоги водієві.

GAC Aion Hyper HT отримав два дисплеї в інтер'єрі Фото: CarNewsChina

GAC Aion Hyper HT оснащений електромотором потужністю 335 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме 5,8 секунди. Запас ходу становитиме до 600 км на одному заряді. Вартість і дата виходу кросовер на ринок невідомі.

Раніше Фокус розповів, що GAC представив гібридний кросовер Trumpchi ES9.