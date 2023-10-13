Китайці представили електрокросовер у стилі Tesla Model X із запасом ходу 600 км (фото)
GAC Aion Hyper HT стане дешевшою альтернативою Tesla Model X. Електрокросовер оснащений 335-сильною установкою і здатний розганятися до сотні за 5,8 секунди.
Лінійку електромобілів GAC Aion поповнить кросовер Hyper HT. Новинка вирізняється стильним дизайном і незвичайними задніми дверима. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Спереду GAC Aion Hyper HT розташовані краплеподібні фари. Під ними знаходяться два повітрозабірники.
Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Головною особливістю новинки є задні двері, які відчиняються вгору, як у Tesla Model X.
Габарити GAC Aion Hyper HT:
- довжина — 4935 мм;
- ширина — 1920 мм;
- висота — 1700 мм;
- колісна база — 2935 мм.
На електрокросовер встановлено 19-дюймові колісні диски спереду і 20-дюймові — ззаду. Також передбачені панорамний дах і камери на передніх крилах.Важливо
В інтер'єрі розмістили плоске кермо, великий дисплей інформаційно-розважальної системи та компактну панель приладів. У список оснащення входять просунуті системи допомоги водієві.
GAC Aion Hyper HT оснащений електромотором потужністю 335 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме 5,8 секунди. Запас ходу становитиме до 600 км на одному заряді. Вартість і дата виходу кросовер на ринок невідомі.
Раніше Фокус розповів, що GAC представив гібридний кросовер Trumpchi ES9.