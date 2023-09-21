Китайці показали гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)

GAC Trumpchi ES9 надійде в продаж у Китаї за ціною менше ніж 41 100 доларів. Новинка оснащена 340-сильною гібридною установкою і може проїхати до 143 км на електротязі.

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Модельний ряд GAC Trumpchi поповнив гібридний кросовер ES9. Новинка отримала брутальний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Trumpchi ES9 розташовані L-подібні фари та масивна хромована решітка радіатора. На бампері є протитуманні фари та повітрозабірники.

Ззаду встановлено вертикальні світлодіодні ліхтарі. На кришці багажника розмістили багатофункціональний відсік для зберігання речей.

Ззаду є відсік для зберігання речей Фото: GAC

Габарити Trumpchi ES9:

довжина — 5110 мм;

ширина — 1976 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2920 мм.

Trumpchi ES9 доступний у п'яти кольорах кузова, включно з чорним, білим, зеленим, сірим і сріблястим. Також можна вибрати один із двох варіантів оздоблення — "Traveler" і "Dragon Wings".

Інтер'єр пропонується в трьох варіантах колірного оформлення. Всередині розмістили 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів.

Усередині встановлено два великі дисплеї Фото: GAC

Trumpchi ES9 оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 340 к.с. Вона доповнена акумуляторною батареєю місткістю 25,57 кВт⋅год, яка забезпечує запас ходу на електротязі до 143 км. Загальний запас ходу становить 1215 км.

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Новинка надійде в продаж у Китаї вже з 1 жовтня. Початкова вартість складе менше ніж 300 000 юанів (41 100 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили розкішний гібридний мінівен GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV.