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Китайці представили розкішний мінівен з витратою палива 6 літрів на 100 км (фото)

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Фото: Weibo | GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV оснащений потужною гібридною силовою установкою

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV отримав багате оснащення та стильний дизайн. Початкова вартість гібридного мінівена становить 48 790 доларів.

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У Китаї представили розкішний гібридний мінівен GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV. Новинка конкуруватиме з Toyota Alphard і BYD Denza D9. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV отримав стильний дизайн з величезною решіткою радіатора. Поруч з нею розташовані великі L-подібні фари.

Ззаду розташовані великі ліхтарі, які з'єднані світлодіодною смугою. Також на кузові є безліч хромованих деталей.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV Fullscreen
Ззаду встановлені великі L-подібні ліхтарі
Фото: Weibo

Габарити GAC Trumpchi E9:

  • довжина — 5212 мм;
  • ширина — 1893 мм;
  • висота — 1823 мм;
  • колісна база — 3070 мм.

Інтер'єр розрахований на 7 посадкових місць. На передньому і другому ряду є підігрів і вентиляція сидінь. Також передбачена функція масажу.

Всередині можна знайти 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. Крім цього до списку оснащення входить аудіосистема Yamaha з 12 динаміками.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV Fullscreen
В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї
Фото: autohome.com.cn

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 373 к.с. і 630 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,8 секунди.

Мінівен може проїхати до 1032 км з повним баком і зарядженою батареєю, а також 106 км виключно на електротязі. Витрата палива в змішаному циклі становить 6 літрів на 100 км.

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GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV уже надійшов у продаж у Китаї за ціною від 349 800 юанів (48 790 доларів). У майбутньому модель може з'явитися і на інших ринках.

Раніше Фокус писав, що в Китаї презентували електромобіль Weiao Boma за ціною від $5500.