Китайцы представили роскошный минивэн с расходом 6 литров на 100 км (фото)

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV получил богатое оснащение и стильный дизайн. Начальная стоимость гибридного минивэна составляет 48 790 долларов.

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В Китае представили роскошный гибридный минивэн GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV. Новинка будет конкурировать с Toyota Alphard и BYD Denza D9. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV получил стильный дизайн с огромной решеткой радиатора. Рядом с ней расположены большие L-образные фары.

Сзади расположены большие фонари, которые соединены светодиодной полосой. Также на кузове есть множество хромированные детали.

Сзади установлены большие L-образные фонари Фото: Weibo

Габариты GAC Trumpchi E9:

длина — 5212 мм;

ширина — 1893 мм;

высота — 1823 мм;

колесная база — 3070 мм.

Интерьер рассчитан на 7 посадочных мест. На переднем и втором ряду есть подогрев и вентиляция сидений. Также предусмотрена функция массажа.

Внутри можно найти 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовую панель приборов. Помимо этого в список оснащения входит аудиосистема Yamaha с 12 динамиками.

В интерьере разместили два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 373 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,8 секунды.

Минивэн может проехать до 1032 км с полным баком и заряженной батареей, а также 106 км исключительно на электротяге. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6 литров на 100 км.

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GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV уже поступил в продажу в Китае по цене от 349 800 юаней (48 790 долларов). В будущем модель может появиться и на других рынках.

Ранее Фокус писал, что в Китае презентовали электромобиль Weiao Boma по цене от $5500.