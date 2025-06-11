За ціною Camry: Xpeng показав стильний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

У Китаї презентували новий Xpeng G7. Електричний купе-кросовер із динамічним дизайном здатний проїхати до 700 км без підзарядки.

Related video

Про новий електромобіль Xpeng розповіли на сайті CarNewsChina.

Запас ходу авто сягає 700 км Фото: CarNewsChina

Китайський електрокросовер є старшим братом Xpeng G6, який вже з’явився в Україні. Дві електричні моделі дуже схожі – вирізняються елегантним дизайном зі стрімким силуетом та тоненькою світлодіодною оптикою.

Розміри Xpeng G7 2025:

довжина – 4892 мм;

ширина – 1925 мм;

висота – 1655 мм;

колісна база – 2890 мм.

У салоні немає панелі приладів Фото: CarNewsChina

У салоні встановили центральний 15,6-дюймовий тачскрін, а от панелі приладів немає – замість неї додали проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю. Окремий тачскрін є в задніх пасажирів. Примітно, що бардачок оснастили кодовим замком. Авто має два багажники.

Авто має два багажника Фото: CarNewsChina

В оздобленні використана шкіра Nappa. Електромобіль Xpeng G7 оснастили панорамним дахом, акустикою з 20 динаміками, електроприводом передніх крісел, підігрівом та вентиляцією всіх сидінь.

Важливо

Стрімкий дизайн і більше потужності: з'явилися подробиці кросовера Nissan Leaf (відео)

Новий Xpeng G7 оснастили 296-сильним електромотором на задній вісі. Можна обрати батареї ємністю 68,5 та 80,8 кВт∙год: запас ходу становить 602 та 702 км, відповідно.

Усі сидіння оснащені підігрівом і вентиляцією Фото: CarNewsChina

Електрокросовер Xpeng G7 вже надійшов у продаж в Китаї. Ціна стартує з 235 800 юанів ($32 500) – на рівні Toyota Camry.

Раніше Фокус розповідав про бюджетний електромобіль Chery QQ за $8300.

Також ми писали про електрокар BYD за $15 300 із запасом ходу 545 км.