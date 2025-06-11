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Авто

За ціною Camry: Xpeng показав стильний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Електрокросовер Xpeng G7 вирізняється стрімким дизайном

У Китаї презентували новий Xpeng G7. Електричний купе-кросовер із динамічним дизайном здатний проїхати до 700 км без підзарядки.

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Про новий електромобіль Xpeng розповіли на сайті CarNewsChina.

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Запас ходу авто сягає 700 км
Фото: CarNewsChina

Китайський електрокросовер є старшим братом Xpeng G6, який вже з’явився в Україні. Дві електричні моделі дуже схожі – вирізняються елегантним дизайном зі стрімким силуетом та тоненькою світлодіодною оптикою.

Розміри Xpeng G7 2025:

  • довжина – 4892 мм;
  • ширина – 1925 мм;
  • висота – 1655 мм;
  • колісна база – 2890 мм.
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У салоні немає панелі приладів
Фото: CarNewsChina

У салоні встановили центральний 15,6-дюймовий тачскрін, а от панелі приладів немає – замість неї додали проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю. Окремий тачскрін є в задніх пасажирів. Примітно, що бардачок оснастили кодовим замком. Авто має два багажники.

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Авто має два багажника
Фото: CarNewsChina

В оздобленні використана шкіра Nappa. Електромобіль Xpeng G7 оснастили панорамним дахом, акустикою з 20 динаміками, електроприводом передніх крісел, підігрівом та вентиляцією всіх сидінь.

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Новий Xpeng G7 оснастили 296-сильним електромотором на задній вісі. Можна обрати батареї ємністю 68,5 та 80,8 кВт∙год: запас ходу становить 602 та 702 км, відповідно.

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Усі сидіння оснащені підігрівом і вентиляцією
Фото: CarNewsChina

Електрокросовер Xpeng G7 вже надійшов у продаж в Китаї. Ціна стартує з 235 800 юанів ($32 500) – на рівні Toyota Camry.

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