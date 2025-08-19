Запас хода 750 км и 4,5 с до сотни: Tesla представила мощный семейный электрокар (фото)
Линейку Tesla Model Y 2025 пополнила удлиненная модификация L с тремя рядами кресел. Электрокроссовер способен разогнаться до сотни за 4,5 с и проехать 750 км без подзарядки.
Новая Tesla Model Y L дебютировала в Китае и именно там уже поступила в продажу по цене от 339 000 юаней ($47 120). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Tesla.
Электрический кроссовер Tesla Model Y удлинили примерно на 20 см. Дизайн авто почти не претерпел изменений, ведь модель недавно обновили. Заостренный задний спойлер улучшил аэродинамику — коэффициент лобового сопротивления составляет 0,216.
Габариты Tesla Model Y L:
- длина — 4976 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1668 мм;
- колесная база — 3040 мм.
Увеличенные размеры позволили сделать электромобиль Tesla Model Y шестиместным. Объем багажника со сложенными задними креслами вырос до 2539 л. На всех трех рядах есть USB-порты.
Впрочем, этим не ограничились — кроссовер Tesla Model Y L получил больший 16-дюймовый дисплей и улучшенную беспроводную зарядку для смартфонов.Важно
Новая Tesla Model Y L доступна исключительно в мощной 456-сильной версии с полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 201 км/ч.
Кроме того, установили увеличенную батарею емкостью 82 кВт∙ч. Средний расход энергии составляет 12,8 кВт∙ч на 100 км, а запас хода Tesla Model Y L достигает 751 км (по циклу CLTC).
Кстати, недавно презентовали самую "дальнобойную" Tesla с запасом хода более 800 км.
Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Chevrolet Bolt 2026.