Запас хода 750 км и 4,5 с до сотни: Tesla представила мощный семейный электрокар (фото)

Линейку Tesla Model Y 2025 пополнила удлиненная модификация L с тремя рядами кресел. Электрокроссовер способен разогнаться до сотни за 4,5 с и проехать 750 км без подзарядки.

Новая Tesla Model Y L дебютировала в Китае и именно там уже поступила в продажу по цене от 339 000 юаней ($47 120). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Tesla.

Электрический кроссовер Tesla Model Y удлинили примерно на 20 см. Дизайн авто почти не претерпел изменений, ведь модель недавно обновили. Заостренный задний спойлер улучшил аэродинамику — коэффициент лобового сопротивления составляет 0,216.

Tesla Model Y L предлагают только в 456-сильном исполнении Фото: CarNewsChina

Габариты Tesla Model Y L:

длина — 4976 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1668 мм;

колесная база — 3040 мм.

Увеличенные размеры позволили сделать электромобиль Tesla Model Y шестиместным. Объем багажника со сложенными задними креслами вырос до 2539 л. На всех трех рядах есть USB-порты.

Салон Tesla Model Y L рассчитан на шесть человек Фото: Tesla

Впрочем, этим не ограничились — кроссовер Tesla Model Y L получил больший 16-дюймовый дисплей и улучшенную беспроводную зарядку для смартфонов.

Новая Tesla Model Y L доступна исключительно в мощной 456-сильной версии с полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 201 км/ч.

Электрокар получил увеличенный 16-дюймовый тачскрин Фото: Tesla

Кроме того, установили увеличенную батарею емкостью 82 кВт∙ч. Средний расход энергии составляет 12,8 кВт∙ч на 100 км, а запас хода Tesla Model Y L достигает 751 км (по циклу CLTC).

Кстати, недавно презентовали самую "дальнобойную" Tesla с запасом хода более 800 км.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Chevrolet Bolt 2026.